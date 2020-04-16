Армия и оружие
Вести.RuСША заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.
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с чего всё началось
По его словам, 15 апреля Россия испытала противоспутниковую ракету «прямого перехвата», что «доказывает, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут».Коммерсантъ12:50
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