с чего всё началось

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.

Происшествия В Москве задержан адвокат экс-министра Абызова Адвокат Александр Вершинин был задержан 16 апреля в Москве, он находится в статусе подозреваемого, сообщил "Интерфаксу" его коллега Алексей Кирсанов. 29

Происшествия Полковника из разведки Росгвардии арестовали за вымогательство Истринский городской суд Московской области арестовал заместителя начальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 703

Общество В Казань из Бангкока прибыл самолет со 179 российскими туристами В пресс-службе главы Татарстана уточнили, что из 179 прибывших в Казань пассажиров 111 должны сойти там же, а оставшиеся полетят дальше в Уфу. 81

Недвижимость Путин объявил о новой программе льготной ипотеки Президент России Владимир Путин предложил запустить льготную ипотечную программу для поддержки желающих купить жилье и строительной отрасли. 2,4K

Здоровье Всех москвичей с ОРВИ приравняют к зараженным коронавирусом В Москве всех пациентов, у которых было выявлено ОРВИ, приравняют к зараженным коронавирусом: их также обяжут соблюдать обязательный режим самоизоляции в течение 14 дней. 680

Происшествия На складе Большого театра нашли труп "Сегодня днем было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти на складах на улице Плеханова, которые принадлежат Большому театру", - сказал источник. 22

Общество Минобороны сообщило о заразившихся коронавирусом военнослужащих В Минобороны заявили, что военнослужащие в Тюменском высшем военном инженерном командном училище заразились коронавирусом. 296

Общество В США из-за коронавируса отменили закон времен Ку-клукс-клана Власти штата Джорджия (США) в связи с распространением коронавируса отменили действие закона времен борьбы с Ку-клукс-кланом, которым запрещалось ношение в публичных местах масок, капюшонов и других предметов одежды, скрывающих личность человека.

Наука В ядре Земли в течение миллиардов лет происходила «утечка» железа Исследование говорит о том, что более тяжелые изотопы железа мигрируют к более низким температурам (в мантию), в то время как более легкие изотопы возвращаются обратно в ядро. 11

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. 388

Экономика Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году Федеральный бюджет РФ в 2020 году может недополучить ненефтегазовые доходы на 1 трлн рублей, при этом в экономику планируется направить около 2 трлн рублей из Фонда национального благосостояния. 212

Наука Темпы технологического прогресса прошли свой пик Исследователи из НИУ ВШЭ, Института востоковедения РАН и Института социально-гуманитарного образования МПГУ проанализировали долговременную динамику технологического прогресса с 40 000 года до нашей эры и до сегодняшнего времени, а также составили прогноз его темпов до начала XXII века.

Происшествия ФСБ предотвратила вооруженное нападение на школу в Красноярске Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Красноярске подростка 2006 г. рождения за подготовку вооруженного нападения на школу, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. 1K