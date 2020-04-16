с чего всё началось

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,2K

Экономика Путин пообещал бизнесу безвозмездную помощь на выплаты зарплат Президент России Владимир Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей безвозмездную финансовую помощь для выплаты зарплат в апреле-мае из расчета по 12,1 тысячи рублей на одного сотрудника в месяц. 3,8K

Общество Соловьев наорал на подчиненных и пригрозил увольнениями Телеведущий Владимир Соловьев во время прямой трансляции на YouTube-канале «Соловьев Live» наорал на подчиненных, помогающих ему в подготовке эфиров, и пригрозил им увольнениями за недочеты в работе. 9

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Армия и оружие Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире Генеральный директор «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, которого цитирует пресс-служба, отметил, что это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, которая предназначена для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. 3

Происшествия Нелегальные продавцы устроили потасовку в Севастополе Инцидент произошёл в районе остановки общественного транспорта «Московский рынок», продавцы утроили потасовку с сотрудниками, которые прибыли для демонтажа нестационарных торговых объектов. 5

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 309

Экономика Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган Инвестором в рамках санации банка «Уралсиб» стала Людмила Коган, в порядке наследования получившая 81,8% кредитной организации, сообщила пресс-служба Центробанка.

Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 2

Происшествия Еще один роддом в Петербурге закрылся на карантин Как сообщалось ранее 16 апреля, пациентка, у которой подтвердили новую коронавирусную инфекцию, поступила в родильный дом №10 в Петербурге с угрозой преждевременных родов.

Происшествия На складе Большого театра обнаружили тело мужчины На складе Большого театра обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти, сообщил источник РБК в правоохранительных органах. 11