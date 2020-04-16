с чего всё началось

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.

Общество МЧС дало рекомендации по профилактике коронавируса Министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС) России на своем сайте опубликовало ряд рекомендаций по профилактике коронавируса. 75

Экономика ВВП Китая снизился на 6,8% из-за пандемии Динамика развития китайской экономики из-за негативного воздействия пандемии с января по март включительно оказалась отрицательной, составив -6,8%. Об этом сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР. 2

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 549

Религия У православных христиан наступила Великая пятница Православные христиане 17 апреля встречают Страстную, или Великую, пятницу в преддверии праздника Пасхи, которая в этом году приходится на 19 апреля.

Общество «Союз МС-15» с тремя членами экипажа на борту отстыковался от МКС "Союз МС-15", на борту которого находятся космонавт Олег Скрипочка, астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир, отстыковался от Международной космической станции (МКС) и направился к Земле.

Наука Ученые выяснили, при какой температуре полностью гибнет коронавирус Группа французских ученых из Университета Прованса выяснила, что коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут. 43

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,6K

Происшествия Коронавирус помешал Канаде заняться вопросом депортации Оберлендера Эпидемия коронавируса мешает властям Канады начать рассмотрение дела о возможности депортации эсесовца Гельмута Оберлендера, подозреваемого Следственным комитетом России в причастности к массовому убийству в Ейске в августе 1942 года, заявила РИА Новости представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп.

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 74

Здоровье Резкий рост числа заболевших коронавирусом зафиксирован в Приморье Еще почти 20 человек находятся в провизорном госпитале в статусе «подозрительных» и ждут подтверждения диагноза, в их числе уже есть и медицинские работники. 1

Общество Акушерку в Краснодаре уволили за шутку о медицинских масках Штатную акушерку ГБУЗ «Родильный дом г. Краснодара» Наталью Космынину уволили за шуточную попытку обменять медицинские маски и антисептики на квартиру.

Здоровье В Хабаровском крае погиб коронавирусный больной Пока в регионе подтверждён диагноз опасного заболевания у 91-го человека, на лечении сейчас находятся 78 пациентов, из которых семеро в тяжелом состоянии.

Общество В Башкирии продлили режим самоизоляции до лета Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в регионе продлится минимум до конца мая. 1,7K

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 249

Общество В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских. 301

Экономика Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС). 579