Армия и оружие
Вести.RuСША заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты
Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата. Старт состоялся 15 апреля, заявил глава USSPACECOM Джон Реймонд. Американцы уверены, что эти испытания – очередное подтверждение угрозы космическим системам США и их союзников.
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с чего всё началось
По его словам, 15 апреля Россия испытала противоспутниковую ракету «прямого перехвата», что «доказывает, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут».Коммерсантъ12:50
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Эксперт о претензиях США по поводу испытания российской противоракеты: «Вынуждают обстоятельства»
Московский Комсомолец07:40
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Политолог спрогнозировал бегство Зеленского в случае срыва сделки с МВФ
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Здоровье
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Интерфакс вчера в 06:18
Общество
В Забайкалье резко выросло количество больных коронавирусом
За последние двое суток в Забайкальском крае резко выросло количество заболевших коронавирусной инфекцией.
Байкал24 13:44
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С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40
Общество
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Министр экономического развития исключил повторение дефолта 1998 года
Министр экономического развития Максим Решетников отрицает даже минимальную вероятность дефолта в России, подобного случившемуся в 1998 г. «Нет», – ответил он на вопрос в передаче «Познер» на «Первом канале» (цитата по ТАСС).
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После многочисленных жалоб предпринимателей на отказы, глава Минэкономразвития сам обратился за «нулевым» кредитом в два крупнейших банка.
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ToDay News Ufa 05:50
Армия и оружие
75 лет назад началась Берлинская операция
16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
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Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
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