Армия и оружие

Вести.RuВести.RuСША заподозрили Россию в уничтожении беспилотника

Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО. Командующий Стивен Таунсенд считает, что российская сторона была не в курсе, кому принадлежит БПЛА, поэтому открыла огонь.
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США обвинили россиян в уничтожении беспилотника в Ливии

Газета.Ru06:54

ВС США утверждают, что их пропавший в Ливии беспилотник мог быть сбит российскими ПВО

ТАСС02:52

США обвинили российские ПВО в уничтожении беспилотника над Ливией

Коммерсантъ03:42

Американские военные предполагают, что их беспилотник в Ливии мог быть сбит российскими ПВО

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США обвинили ПВО из России в ликвидации своего беспилотника в Ливии

Известия03:22

США обвинили ПВО из России в уничтожении беспилотника в Ливии

РБК02:52

США заподозрили российские системы ПВО в атаке на свой беспилотник

Lenta.ru04:45
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Для отражения гипотетического вторжения России в Европу Великобритании следует запастись бомбовыми кассетами, пишет The National Interest.
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В России изменится состав сопроводительных документов на машины

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Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым

Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
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Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пишет книгу-исповедь

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Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
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«Тамбов» у себя на поле разгромил «Оренбург»

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