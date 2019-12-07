Армия и оружие
Вести.RuСША заподозрили Россию в уничтожении беспилотника
Беспилотник, принадлежавший АФРИКОМ (африканское командование ВС США), над Ливией мог быть сбит российскими средствами ПВО. Командующий Стивен Таунсенд считает, что российская сторона была не в курсе, кому принадлежит БПЛА, поэтому открыла огонь.
Читать в источнике
Оценить77
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 08:52, Ашберн
Политика
СМИ узнали о решении сенаторов по санкциям против «Северного потока-2»
О планах сенаторов включить положение о санкциях против компаний, участвующих в строительстве газопровода, к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год стало известно в ноябре.
Спорт
Россия нашла способ попасть на Олимпиаду вопреки WADA
25 ноября сообщалось, что комитет по соответствию WADA выступил с рекомендацией лишить Россию участия в международных стартах сроком на четыре года, а также запретить российской стороне принимать турниры.
Политика
СНБО утвердил сценарий реинтеграции Донбасса
Совет нацбезопасности и обороны Украины утвердил сценарий реинтеграции Донбасса, который будет рассматриваться как основной, заявил по результатам закрытого заседания совета его секретарь Алексей Данилов.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Футбол
В чемпионате Румынии забили курьезный гол после выхода впятером на пустые ворота (ВИДЕО)
В матче 19-го тура чемпионата Румынии по футболу «КСУ Крайова» — «Ботошани» (3:1) был забит курьезный гол.
Происшествия
Лидер ОПГ арестован по делу об убийстве главы ингушского ЦПЭ
Басманный суд Москвы арестовал Хасана Полонкоева, который подозревается в покушении на главу Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева устроила эротическое шоу во время стендапа
Известная актриса и певица Вера Брежнева впервые выступила перед публикой в формате стендап, устроив, помимо юмористического представления, еще и эротическое шоу.
Политика
ДНР передала тело погибшего офицера «Альфы» представителям Киева
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о передаче представителям Киева тела погибшего офицера группы "Альфа".
Армия и оружие
В США назвали условие победы Великобритании при вторжении России в Европу
Для отражения гипотетического вторжения России в Европу Великобритании следует запастись бомбовыми кассетами, пишет The National Interest.
Общество
Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму
Общество
Илон Маск выиграл суд у дайвера, которого ранее назвал педофилом
Предприниматель оскорбил дайвера после того, как тот раскритиковал предложение Маска использовать для спасательной операции мини-субмарину, разработанную его компанией.
Общество
Малышева рассказала о популярных мифах о МРТ
Телеведущая и врач Елена Малышева выпустила видеозапись о пяти популярных мифах по поводу магнитно-резонансной томографии (МРТ).
Общество
Мэр Липецка прокомментировала видео с матом
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» в матче молодежного первенства России
Московский "Спартак" обыграл "Ростов" (Ростов-на-Дону) в матче 19-го тура молодежного первенства России по футболу.
Общество
В России изменится состав сопроводительных документов на машины
Кино
Режиссер «Дау» попросил Минкульт разрешить прокат всех частей фильма
Режиссер фильма "Дау" Илья Хржановский обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой выдать прокатное удостоверение всем частям кинокартины.
Политика
Установленный в России пенсионный возраст назвали недосягаемым
Целью пенсионной реформы в России могло быть намеренное сокращение числа претендентов на получение пенсии, так как установленный в стране пенсионный возраст сейчас является недосягаемым.
Общество
ГИБДД изменит сдачу теории на экзамене на права
ГИБДД России к октябрю 2020 года изменит процедуру сдачи теоретического экзамена на водительские права.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Политика
В Госдуме назвали провокацией намерение провести марш на Крым
Депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин заявил, что планы главы организации "Меджлис крымско-татарского народа" (организация запрещена в России) Рефата Чубарова провести шествие с территории Украины на Крым является политическим хайпом и провокацией в преддверии саммита "нормандской четверки".
Политика
Трамп призвал Всемирный банк прекратить выдавать кредиты Китаю
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.
Футбол
«Тамбов» у себя на поле разгромил «Оренбург»
Общество