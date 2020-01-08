Армия и оружие

РБКРБКСША запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) в Twitter.
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США запретили полеты пассажирских лайнеров над Ираком и Ираном

Телеканал 360°вчера в 23:58

Власти США запретили полеты над Ираком, Ираном, Персидским и Оманским заливами

Коммерсантъвчера в 21:04

Американским гражданским самолетам запретили полеты над Ираном и Ираком

ТАССвчера в 21:58

США запретили полёты гражданских лайнеров над Ближним Востоком после ракетного обстрела Ирана

Life.ruвчера в 21:05

Соединенные Штаты ограничили полеты авиации на Ближнем востоке

Эхо Москвы03:05

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

РБКвчера в 22:32

США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

RT на русскомвчера в 20:59
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Политика

Путин выразил соболезнования Рухани и Зеленскому

Владимир Путин направил телеграммы с глубокими соболезнованиями в связи с авиакатастрофой под Тегераном президентам Ирана Хасану Рухани и Украины Владимиру Зеленскому, сообщает пресс-служба Кремля.
Вести.Ru 05:14
Армия и оружие

В Иране пообещали дать пропорциональный ответ на все атаки США

Руководитель ведомства подчеркнул, что при атаке на военную базу США в Ираке были использованы ракеты малого радиуса действия.
News.ru 05:20
Политика

Пушков предупредил о последствиях ответа США на удары Ирана

Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter назвал ответный удар Ирана по американским базам в Ираке ожидаемым.
РИА Новости 03:00
Общество

Компания МАУ считает маловероятной ошибку пилота при крушении в Иране

Самолет, потерпевший крушение у Тегерана, успел набрать 2400 метров высоты, вероятность ошибки пилотов минимальна, заявил вице-президент авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) по лётной работе Игорь Сосновский.
РИА Новости 03:55
Политика

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
ТАСС 03:31
Политика

В Латвии признали зависимость Прибалтики от США в отношениях с Россией

Недружественное отношение Латвии и всей Прибалтики в целом к России зависит от политики США.
Российская газета 04:35
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Ксения Собчак поставила на лыжи не только сына, но и мужа

Сама Ксения на горных лыжах катается, а вот ее супруг режиссер Константин Богомолов пока не очень уверенно спускается с гор.
Аргументы недели 05 января в 11:52
Политика

Зеленский поручил возбудить уголовное дело из-за крушения лайнера

РБК 04:28
Армия и оружие

В Конгрессе США отреагировали на удары Ирана по американцам

Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отреагировала на удары Ирана по американским военным на территории Ирака.
Lenta.ru 03:48
Технологии

Перечислены опасности зарядки смартфона в общественных местах

Использование зарядок в аэропортах, станциях метро и других общественных местах посчитали опасным из-за возможности злоумышленников через них получить доступ к личным данным из смартфонов пользователей.
Lenta.ru 02:59
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Глава Польши не поедет на форум памяти холокоста — не дали слово

Отсутствие польского президента Анджея Дуды на форуме по случаю 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау связано с отказом организаторов дать ему возможность выступить на мероприятии, сообщил сам глава Польши 7 января в интервью журналистам польского телеканала TVP.
Красная весна вчера в 10:16
Общество

Около 40 человек погибли на похоронах иранского генерала Сулеймани

Погибших в давке уже 40 человек, сообщает агентство FARS со ссылкой на главу Организации экстренной медицины.
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Политика

Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа

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Коммерсантъ вчера в 12:48
Шоу-бизнес

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Ходченкова рассказала, что когда-то очень удивилась наличию занятий на пилоне и что танцы на шесте – очень сложный спорт, требующий хорошего контроля над своим телом.
ИнфоСМИ 05:24
Кино

Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»

Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Газета.Ru 03:11
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Овечкин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий и капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ по итогам матчей вторника, сообщается на сайте турнира.
РИА Новости 03:58
Общество

«Россия 1» в четвертый раз подряд стала самым популярным вещателем

Самый популярный канал Наибольшая среднесуточная доля аудитории среди всех зрителей старше четырех лет, проживающих в крупных городах, в 2019 году вновь была, как следует из данных ECI Media Management на основе измерений Mediascope, у "России 1" — 11,8%.
РБК вчера в 08:15
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Пассажиров поезда Петербург-Архангельск ночью эвакуировали из-за «бомбы»

Сообщаение о минировании поезда Санкт-Петербург — Архангельск поступило на телефон экстренной службы в ночь на среду, 8 января.
Росбалт 05:38
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Представлена видеокарта для киберспорта AMD Radeon RX 5600 XT

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Космос

Названы два способа двигать Солнце

Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.
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Создали тепловой квантовый двигатель

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Происшествия

На борту разбившегося в Иране самолета найдена записка с мольбой

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Вера Брежнева поделилась редким снимком, сделанным в кругу семьи

Рядом с артисткой расположились самые близкие люди: мама Тамара Витальевна, сестры Анастасия и Виктория со своими детьми, дочь Брежневой — Сара Киперман, а также супруг Константин Меладзе.
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Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении двух бывших руководителей амурской колонии, в которой осужденный Вячеслав Цеповяз ел крабов, красную икру и готовил шашлыки.
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Суперкубок Испании. «Валенсия» сыграет в полуфинале с «Реалом»

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Украинцам усложнят правила въезда в страны Европы

С 2021 года гражданам Украины придется проходить дополнительную проверку для въезда в Шенгенскую зону, сообщил "Обозреватель".
РИА Новости вчера в 09:10
Происшествия

Сына сатирика Жванецкого избили в Москве

Сына сатирика Михаила Жванецкого избили в Москве, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Армия и оружие

ВВС США вывели на «слоновью прогулку» 52 F-35

Военные эксперты связывают нынешние учения с резким ухудшением американо-иранских отношений и считают «слоновью прогулку» F-35 демонстрацией готовности ВВС США нанести удар по объектам инфраструктуры Ирана.
Популярная механика 05:15
Происшествия

Восемь человек погибли при пожаре в Подмосковье

В результате инцидента погибли восемь человек, которые, предположительно, являются гражданами Таджикистана.
Коммерсантъ вчера в 04:21
Культура

Сергей Шнуров решил спросить у фанатов о фильме «Вторжение»

Музыкант, солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров решил узнать у своих подписчиков в социальных сетях, надо ли ему смотреть крупные российские киноновинки, о которых так много говорят в СМИ.
Петербургский дневник 03:11
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