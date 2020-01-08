Американским гражданским самолетам запрещены полеты над территориями Ирана, Ирака, а также над Персидским и Оманским заливами. Об этом говорится в заявлении Федерального управления гражданской авиации США (FAA, Federal Aviation Administration) в Twitter.

США запретили американским авиакомпаниям полеты над Ираном и Ираком

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