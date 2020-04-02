Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТрамп заявил о начале антинаркотической операции на Западном полушарии

Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции на территории Западного полушария.
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США объявили о начале масштабной антинаркотической операции у границ Венесуэлы

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Москва, 2 апреля 2020, 06:46 — REGNUM 1250 административных протоколов составлено в России в отношении лиц, нарушивших режим самоизоляции после прибытия из-за рубежа, 1 апреля сообщает пресс-служба МВД России.
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Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
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У более чем 20% пациентов с диагностированным коронавирусом в России заболевание протекает бессимптомно.
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Музыкант Адам Шлезингер умер от коронавируса

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На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

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Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

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Компания Whiting Petroleum, добывающая сланцевую нефть в США, объявила о начале процедуры банкротства.
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