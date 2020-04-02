США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.

Общество Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".

Политика Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.

Общество Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.

Финансы Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).

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Политика Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.

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Общество В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.

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Экономика С первого апреля снижается тариф по страховым взносам Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.

Технологии Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО Известно, что Zoom использует протокол защиты TLS — этот же стандарт применяется браузерами для обеспечения безопасности HTTPS-страниц.

Технологии Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.

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