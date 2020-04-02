Коронавирус

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США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Трамп объявил о начале масштабной антинаркотической операции

RT на русскомвчера в 18:29

Трамп заявил об ужесточении борьбы с наркокартелями из-за пандемии

РБКвчера в 21:15

США объявили о начале масштабной операции по борьбе с наркотрафиком

Интерфаксвчера в 19:35

США объявили о начале масштабной антинаркотической операции у границ Венесуэлы

Эхо Москвы01:04

США и еще 22 страны начинают в Западном полушарии операцию по борьбе с наркотиками

ТАССвчера в 18:20

США запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии

Известиявчера в 18:16

Пентагон назвал дополнительную цель антинаркотической операции США

РИА Новостивчера в 19:04
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Армия и оружие

Пентагон не планирует возвращать в порт авианосец «Теодор Рузвельт»

ТАСС вчера в 18:44
Общество

Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 31 марта в 06:08
Общество

Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии

Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
REGNUM 01:20
Политика

Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США

Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
REGNUM вчера в 18:37
Политика

«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
РИА Новости 01:38
Общество

Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав

Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
REGNUM вчера в 07:29
Общество

В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету

Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
РБК вчера в 19:12
Финансы

Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей

Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Вести.Ru вчера в 05:17
Экономика

Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса

По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
РБК 01:00
Политика

Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
РИА Новости 01:05
Общество

Всероссийскую перепись населения могут перенести на год

Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Вести.Ru 01:35
Экономика

Кудрин предсказал сильное падение экономики России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть.
Lenta.ru 01:32
Единоборства

Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC

Metaratings 01:41
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Don24 00:57
Наука

Найден еще один предок современного человека

Популярная механика 01:00
Общество

Татьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе.
АБН вчера в 12:24
Политика

Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
ФАН вчера в 12:49
Энергетика

Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%

Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Энергетика

Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной

По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
RT на русском вчера в 17:23
Здоровье

На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ

На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Кубань 24 01:12
Экономика

С первого апреля снижается тариф по страховым взносам

Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Время Бухгалтера вчера в 06:30
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии

Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Российская газета 01:10
Общество

Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции

Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Ведомости вчера в 11:36
Технологии

Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО

Известно, что Zoom использует протокол защиты TLS — этот же стандарт применяется браузерами для обеспечения безопасности HTTPS-страниц.
Газета.Ru вчера в 06:03
Общество

У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов

У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 12:31
Технологии

Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета

Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Взгляд.ру вчера в 15:30
Общество

В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции

В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
РИА Новости Крым вчера в 14:35
Армия и оружие

На передовой бунт, в Мариуполе увольняются врачи из-за потока больных «ВСУшников»: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Rusvesna.su вчера в 09:35
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
РБК вчера в 23:24
Политика

В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно

Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.
РИА Новости вчера в 22:30
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