Коронавирус
ИзвестияСША запустили антинаркотическую операцию в Западном полушарии
США объявили о запуске масштабной операции в партнерстве с 22 странами по борьбе с наркотиками в Западном полушарии на фоне распространения коронавируса. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
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Общество
Эпидемиолог Минздрава: Россия подходит к пику по коронавирусу
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико считает, что Россия подходит к пику по коронавирусу, но число заболевших может еще расти, пишет РИА "Новости".
Общество
Странные случаи смерти от COVID-19 зафиксированы в Италии
Российские военные врачи, борющиеся с коронавирусом в Италии, рассказали о странных случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом.
Политика
Самолет с российской гуманитарной помощью приземлился в США
Нью-Йорк, США, 2 апреля 2020, 01:37 — REGNUM Российский самолет с гуманитарной помощью, включающей в себя медицинское оборудование и средства защиты, приземлился в Соединенных Штатах, сообщает агентство Reuters.
Политика
«Коммерсант» сообщил о планах продлить нерабочую неделю в России
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала увеличить количество нерабочих дней.
Общество
Мишустина просят автоматически продлить действие водительских прав
Москва, 1 апреля 2020, 14:29 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия») намерен в ходе встречи фракции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным поставить вопрос об автоматическом продлении водительских удостоверений на фоне мер по самоизоляции, передает корреспондент ИА REGNUM 1 апреля.
Общество
В ФМБА заявили о завершении вспышки коронавируса в России к лету
Первые случаи заражения коронавирусом на территории России выявили в конце января.
Финансы
Социальные фонды могут недосчитаться 2,3 триллиона рублей
Пенсионный фонд России (ПФР) и фонды социального и медицинского страхования (ФОМС и ФСС) могут недополучить от 200 миллиардов руб. до 2,3 триллиона руб. страховых взносов, пишут "Ведомости" со ссылкой на экспертов Высшей школы экономики (ВШЭ).
Экономика
Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса
По мнению страховщиков, негативный эффект на сегмент окажет спад в экономике и пандемия: снижение экономической активности может повлиять на планы работодателей на оформление полисов ДМС для сотрудников.
Политика
Лукашенко рассказал, чего ожидает от интеграции с Россией
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что ожидает от интеграции Белоруссии и РФ выработки взаимоприемлемых решений "в духе настоящего союзничества", сообщила в четверг пресс-служба главы республики.
Общество
Всероссийскую перепись населения могут перенести на год
Всероссийскую перепись населения могут отложить на год. Перенести мероприятие предложили в Росстате.
Экономика
Кудрин предсказал сильное падение экономики России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предсказал сильное падение экономики России в 2020 году из-за коронавируса и низких цен на нефть.
Единоборства
Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула UFC
Общество
В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса
По распоряжению губернатора Василия Голубева в действовавший в Ростовской области комплекс мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции внесены изменения и дополнения.
Наука
Найден еще один предок современного человека
Общество
Татьяна Голикова рекомендует продлить нерабочую неделю
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что нерабочая неделя в России может быть продлена, но исходить нужно из эпидемиологической ситуации в регионе.
Политика
Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим ЧС
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства РФ вводить режим чрезвычайной ситуации.
Энергетика
Цена нефти марки Brent росла более чем на 6%
Стоимость июньских фьючерсов марки Brent росла более чем на 6%. После 6:00 она возрастала до $26,27 за баррель.
Энергетика
Экспортная цена российской нефти Urals стала отрицательной
По данным аналитического агентства Argus, в связи с резким снижением цен на мировые нефтяные котировки ценовые формулы нефти Urals на внутреннем рынке России в последние дни марта стали отрицательными.
Здоровье
На коронавирус проверят всех россиян старше 65 лет с симптомами ОРВИ
На Кубани с 31 марта были введены ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу. Полный перечень ограничений можно найти здесь.
Экономика
С первого апреля снижается тариф по страховым взносам
Законотворцы в итоговом чтении приняли коррективы в главный налоговый документ страны, благодаря которым уже с сегодняшнего дня компании и ИП-работодатели будут платить взносы в казну по пониженному тарифу.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по еде в условиях пандемии
Роспотребнадзор выпустил для россиян рекомендации "Как правильно выбрать продукты в период пандемии коронавируса".
Общество
Мосгордума ввела штрафы за нарушение режима самоизоляции
Депутаты Мосгордумы проголосовали за введение штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве.
Технологии
Хакеры используют Zoom для распространения вредоносного ПО
Известно, что Zoom использует протокол защиты TLS — этот же стандарт применяется браузерами для обеспечения безопасности HTTPS-страниц.
Общество
У 20% россиян с коронавирусом заболевание протекает без симптомов
У 20 процентов россиян с выявленным коронавирусом заболевание протекает без симптомов, у 14 процентов - в форме пневмонии.
Технологии
Эксперты: Коронавирус выявил слабые места российского интернета
Жители России в последние недели провели массовое тестирование отечественных интернет-сервисов и фактически ускорили многие процессы цифровизации, например, переход на удаленную работу или на онлайн-образование.
Общество
В Крыму введен режим всеобщей самоизоляции
В Республике Крым введен режим самоизоляции для всех граждан с 3 по 6 апреля.
Армия и оружие
На передовой бунт, в Мариуполе увольняются врачи из-за потока больных «ВСУшников»: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Олега Никитина.
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек
Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи предполагал, что в итоге из-за коронавируса в США могут умереть от 100 тыс. до 200 тыс. человек.
Политика
В «Квартале 95» заявили, что готовы принять Зеленского обратно
Украинский актер Евгений Кошевой, являющийся одним из руководителей студии "Квартал 95", заявил в интервью изданию "Украинская правда", что коллектив готов принять обратно президента страны Владимира Зеленского после окончания срока его полномочий.