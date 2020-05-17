Космос
REGNUMСША запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб на нехватку масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:10
Здоровье
Ученый рассказал о приоритетах при вакцинации россиян
Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о приоритетах при вакцинации россиян.
Коммерсантъ 15:37
Гаджеты
Информация о грядущих новинках от Xiaomi появилась в Сети
Сетевой информатор раскрыл информацию про будущие новинки от китайской компании.
Astera 13:57
Общество
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных рейсов
Международные рейсы могут открыться уже этим летом, надеется глава Минтранса России Евгений Дитрих.
НТР 24 03:30
Общество
Попова оценила возможность курортного сезона в России
11 мая вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что летний сезон отдыха в стране станет возможным, если в ближайшее время граждане будут соблюдать ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса.
Известия 02:37
Общество
Наемный медперсонал больницы в Коммунарке получил положенные выплаты
Медицинский персонал больницы в Коммунарке, работающий по договору, в полном объеме получил положенные выплаты за работу с пациентами, зараженными коронавирусом.
ТАСС 15:21
Здоровье
Главный онколог Минздрава Каприн назвал потерю веса симптомом рака
Как объяснил эксперт своим подписчикам в эфире Instagram, снижение веса при раке объясняется тем, что раковая опухоль забирает слишком много белка из организма, передает РГ.
Shraibikus News 02:51
Общество
NYT: в США похищены пособия по безработице на сотни миллионов долларов
Компетентные органы США считают, что организованная сеть мошенников похитила сотни миллионов долларов путем фальсификации обращений на предоставление пособия по безработице в штате Вашингтон и шести других штатах страны.
ТАСС 14:42
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов написал в Facebook, что на его личный номер телефона звонили с просьбой оформить пропуск в Конаково, который ввели в связи с ситуацией с коронавирусом.
РБК 15:19
Игры
В Сети появилась информация о дате релиза Assassin’s Creed Valhalla
NewInform вчера в 10:32
Музыка
В 2021 году «Евровидение» состоится в Роттердаме
65-й международный песенный конкурс «Евровидение» состоится в 2021 году в Роттердаме, 16 мая сообщает пресс-служба конкурса.
ИА Красная Весна 02:22
Общество
Опровергнута польза одного из способов борьбы с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о вреде от одного из способов борьбы с коронавирусом — распыления дезинфицирующих средств.
Lenta.ru 11:12
Общество
Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы
Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора Торговые центы "Мега-Парнас" и "Мега-Дыбенко", которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.
РБК 07:54
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
Общество
Роспотребнадзор разработал памятки, некоторые требования которых трудновыполнимы
Рекомендации направлены на то, чтобы снизить вероятность распространения новой коронавирусной инфекции и предотвратить заражение.
Стерлитамакский рабочий 13:37
Политика
Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
Вести.Ru 07:01
Энергетика
Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией
В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу.
Lenta.ru 15 мая в 11:23
Игры
Три обновления до конца года ожидаются в «Deep Rock Galactic»
Представители объявили, что до конца года игра получит 3 крупных обновления.
ГЛАС.RU 11:46
Общество
Россиян оштрафуют за отказ от тестирования на коронавирус
Россиянам, которые откажутся пройти тестирование при подозрении на коронавирус, грозит штраф, сообщает пресс-служба МВД.
Sibnet Новости вчера в 08:49
Здоровье
Врач рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса
Реаниматолог из больницы Святого Георгия Антон Георгиев рассказал о способе избежать тяжелого течения коронавируса.
Peterburg2.ru 10:42
Общество
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей.
Piter.tv вчера в 09:42
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09
Политика
Госдеп пригрозил Пекину пересмотром статуса Гонконга
По словам госсекретаря США Майка Помпео, если власти Китая попытаются вмешаться в работу американских СМИ в Гонконге, то это будет рассматриваться как вмешательство в его автономию, что может повлечь пересмотр Вашингтоном взглядов на соглашение с Пекином по статусу Гонконга.
Московский Комсомолец 16:36
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Культура
Танцор из клипа Little Big попал в рейтинг Forbes
Известия 07:40
Армия и оружие
«Украинская армия сейчас воюет как ИГИЛ» — офицер ВСУ
Главред одного из украинских изданий Юрий Бутусов на своей странице в Facebook опубликовал мнение одного из украинских офицеров, который подробно рассказал о ситуации в рядах ВСУ.
Новостной фронт 16:03
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева высказалась по поводу своего увольнения с НТВ
На днях в СМИ появились сообщения о том, что руководство канала НТВ из-за нехватки бюджета приняло решение закрыть все проекты в которых задействована Лера Кудрявцева.
Uznayvse.ru 14:13
Наука
«Зависит от образа жизни». Как посчитать риск смерти от COVID-19
В возрасте 80 лет риск для мужчины с сахарным диабетом и онкологией составляет 25,86%, а для женщины того же возраста и с теми же заболеваниями – 14,03%.
BaltNews.lt 15 мая в 11:10
Общество
ЕГЭ по базовой математике отменили
Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова сообщила, что Единый государственный экзамен по базовой математике проводится в 2020 году не будет.
Аргументы недели 05:32