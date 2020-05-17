Космос

Взгляд.руВзгляд.руСША запустили секретный военный космоплан

С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B. Пуск состоялся в 09.14 по местному времени (16.14 мск). Через 1 минуту и 40 секунд ракета прошла порог скорости в 1 Мах, передает ТАСС.
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Ракета Atlas 5 стартовала с космодрома во Флориде

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Секретный американский военный космоплан все же смогли запустить

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