Космос
Взгляд.руСША запустили секретный военный космоплан
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским секретным космопланом военного назначения X-37B. Пуск состоялся в 09.14 по местному времени (16.14 мск). Через 1 минуту и 40 секунд ракета прошла порог скорости в 1 Мах, передает ТАСС.
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