Космос
REGNUMСША запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Комментарии
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«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме
Власти города подтвердили, что готовы принять «Евровидение» в 2021 году. «Евровидение-2020» должен был пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме.
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Общество
В России представили две модели распространения коронавируса
Представленная ранее модель Сбербанка по заболеваемости коронавирусом предполагает, что пик эпидемии COVID-19 в России произошел 16 мая.
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В России остановился рост распространения коронавируса
В России, по состоянию на 17 мая, остановился рост распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:41
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Алистар Оверим нокаутировал Харриса на UFC Fight Night 172
В воскресенье, 17 мая, в главном поединке спортивного дня сошлись ветераны-тяжеловесы Алистар Оверим и Уолт Харрис.
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Фотограф из Уфы трагически погибла в Арабских Эмиратах
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Тарасова в ответ на оскорбление назвала Роднину «дурой законченной»
ФАН вчера в 23:33
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
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«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Контракт на транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа заключили в 1990-х годах. Он предусматривает перекачку газа через Польшу в Европу.
BFM.ru вчера в 00:33
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Google Pixel 5 не получит флагман от Qualcomm и лишится Motion Sense
Смартфон Google Pixel 5 не будет укомплектован флагманским процессором от Qualcomm, а также останется без Motion Sense.
Дни24 11:14
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Россияне смогут наблюдать МКС невооруженным глазом
Жители России и стран ближнего зарубежья до конца мая смогут наблюдать Международную космическую станцию (МКС) невооруженным глазом.
Газета.Ru 10:08
Армия и оружие
Ливийская армия с воздуха атаковала войска правительства в Зуваре
ИА Красная Весна вчера в 17:05
Общество
18 мая в Воронежской области снимут часть ограничений
С начала новой недели в Воронежской области могут приступить к первому этапу ослабления ограничений, введенных в период пандемии коронавируса.
Полиграф.Медиа 11:04
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уголовные дела о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) расследует центральный аппарат СК - Главное следственное управление.
Российская газета вчера в 07:13
Культура
Умерла режиссер сериала «Утреннее шоу» Линн Шелтон
Шелтон занималась сериалами "Утреннее шоу" (2019), в качестве режиссера и продюсера - мини-сериалом "И повсюду тлеют пожары" (2020).
Ревизор.ру 04:39
Общество
Армавирские медики вступились за главврача, уволенного после невыплат
Московский Комсомолец 11:45
Футбол
Футболистов РПЛ обяжут соблюдать социальную дистанцию
Футболистам РПЛ после возобновления сезона придется соблюдать социальную дистанцию Об этом говорится в проекте медрегламента лиги.
ProstoProSport 07:40
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Футбол
Фанаты «Локомотива» устроили акцию протеста из-за ухода Семина
Фанаты московского "Локомотива" устроили акцию протеста из-за того, что клуб решил не продлевать контракт с наставником "железнодорожников" Юрием Семиным.
Газета.Ru 10:44
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Возобновляющие работу свердловские предприятия подпишут декларацию о санэпидбезопасности
Документ должны будут подписать все организации, которые планируют возобновить работу после снятия ограничений.
Областная газета 09:53
Общество
Россиянам предсказали аномально холодную погоду
На ближайшие шесть дней в Центральной России прогнозируется аномально холодная погода.
Lenta.ru 01:27
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Телеведущая Марина Кравец нежно поздравила мужа с днем рождения
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В ЦИК рассказали о выборе даты голосования по поправкам в Конституцию
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев рассказал о выборе даты голосования по Конституции.
Lenta.ru вчера в 15:23
Экономика
В Самарской области малоимущим «обнулят» апрельский платеж за коммуналку
Малоимущим семьям в Самарской области, которые получают субсидии на оплату коммунальных услуг, полностью компенсируют расходы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) за апрель, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:26
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
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Коммерсантъ вчера в 21:45
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Путин: у России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира
Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".
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Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости 15 мая в 21:18
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В Ростовской области зафиксировано 2200 больных коронавирусом
Смогли побороть опасную болезнь 629 человек Ряды больных коронавирусом дончан за прошедшие сутки увеличились на 89 человек.
SM News 15 мая в 04:30