Космос
REGNUMСША запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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Комментарии
Наука
Найдено средство для полной блокировки коронавируса
Российская газета вчера в 14:08
Общество
Власти Москвы оценили сроки смягчения ограничений
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в беседе с радио «Эхо Москвы» ответил на вопрос о возможности «послаблений и облегчений до 30, 31 мая, касающихся самоизоляции».
RT на русском вчера в 09:45
Общество
Россиян ждет аномально холодная погода
В ближайшие дни жителей Центральной России ждет аномально холодная погода.
Kazanfirst.ru 08:02
Экономика
Вице-премьер попросила исключить поставки в Россию «санкционки»
Ранее Россельхознадзор неоднократно заявлял о случаях завоза в Россию через Белоруссию и другие страны ЕАЭС попавших под эмбарго продуктов: например, яблоки, груши, пекинская капуста и другая плодоовощная продукция поступали в сопровождении белорусских реэкпортных сертификатов как товары из Сербии, Македонии, стран Африки и т.д, но на самом деле были выращены в попавших под санкции странах.
РБК 02:00
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева отреагировала на слухи о своём увольнении с НТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала информацию о своём увольнении с телеканала НТВ.
News.ru 12:33
Культура
Умерла американский режиссер Линн Шелтон
Режиссер, сценарист и продюсер Линн Шелтон скончалась в США.
Московский Комсомолец 03:08
Здоровье
В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей
Коммерсантъ вчера в 21:45
Футбол
Гол Левандовски помог «Баварии» победить «Унион»
«Бавария» одержала выездную победу над «Унионом» в матче 26-го тура возобновившегося чемпионата Германии.
Sport24.ru 13:59
Культура
В Сети появилось видео со съемок сериала «Сваты»
Очень редкая видеозапись со съемок 7 сезона всеми любимого сериала «Сваты» появилась в фанатском Instagram-аккаунте.
Live24 вчера в 08:19
Политика
В Албании задержали жену президента страны
Среди задержанных оказались журналисты, а также жена президента Албании Моника Кримади, которая является функционером оппозиционного Социалистического движения за интеграцию.
РЕН ТВ 12:46
Политика
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости 12:41
Общество
Задания для ЕГЭ отказались упрощать
Проведение ЕГЭ в этом году должно было начаться 8 июня, однако 13 мая его перенесли из-за ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 06:02
Общество
Попова прокомментировала предстоящий сезон отдыха в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала возможность сезона отдыха на российских курортах в 2020 году.
RT на русском 02:51
Космос
В центре Галактики обнаружена очень редкая суперземля
Индикатор 14 мая в 09:32
Политика
В Австралии заявили о поддержке призыва расследовать причины пандемии
По ее данным, призыв Австралии расследовать причины, вызвавшие пандемию коронавируса, ранее вызвал критику со стороны Пекина, однако "международная поддержка этой идеи неуклонно растет".
РИА Новости 08:07
Общество
Бывший глава Твери сообщил о выдаче пропусков по телефону из-за ошибки
Бывший глава городов Тверь и Конаково Тверской области Валерий Павлов сообщил, что его запись о том, что он выдавал пропуска в Конаково звонившим на его личный номер гражданам, не повлиял на действия служб городской администрации.
РБК 15:19
Общество
Минкультуры просит снять ограничения с кинотеатров
"Минкультуры РФ совместно с крупнейшими кинотеатральными сетями обратилось в Роспотребнадзор с просьбой подготовить рекомендации по возобновлению работы кинотеатров", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 13:12
Музыка
Конкурс «Евровидение-2021» состоится в Роттердаме
Организаторы «Евровидения» анонсировали проведение международного музыкального конкурса в нидерландском Роттердаме в 2021 году.
Известия вчера в 18:20
Фигурное катание
Бестемьянова нашла виновных в конфликте Тарасовой и Родниной
Бывшая спортсменка Наталья Бестемьянова отреагировала на конфликт тренера Татьяны Тарасовой и ее бывшей ученицы Ирины Родниной, информирует Spоrt24.
ProstoProSport 06:09
Экономика
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
К августу текущего года в России закроется порядка одного миллиона субъектов малого и среднего бизнеса, или 15-25 процентов всего рынка.
Lenta.ru 15 мая в 20:09
Шоу-бизнес
Адвокат Муцениеце прокомментировала задержание актрисы
Адвокат актрисы Агаты Муцениеце, которую накануне задержали из-за нарушения режима самоизоляции, прокомментировала инцидент.
РИА Новости 09:28
Общество
В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 77 пациентов с пневмонией и подтвержденным диагнозом COVID-19.
РИА Новости 15:07
Футбол
Курский «Авангард» опустился в ПФЛ
Курский «Авангард» в следующем сезоне выступит в первенстве ОЛИМП-ПФЛ.
Kurskcity.ru вчера в 07:55
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков из-за жалоб о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить сотрудников Гудермесской районной больницы, которые жаловались на нехватку масок, противочумных костюмов и других средств защиты.
Российская газета 12:37
Общество
Усманов вошел в десятку богатейших людей Великобритании
Российский бизнесмен Алишер Усманов оказался на седьмой строчке в списке десяти богатейших жителей Великобритании.
Известия 09:59
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Политика
Киев ввел санкции в отношении МГУ, музея имени Пушкина и Эрмитажа
Киев, 16 мая 2020, 08:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый список российских компаний и госучреждений в отношении которых его страна вводит ограничительные санкции.
REGNUM вчера в 01:14
Политика
Вице-премьер Чехии заявил, что нет доказательств ввоза яда из России
Вице-премьер Гамачек заявил, что, судя по всему, ни чешская полиция, ни чешские спецслужбы не обладают какими-то доказательствами того, что российский дипломат привозил яд в Чехию и имел какие-то преступные намерения.
REGNUM 11:01
Общество
В России представили модели пика заболеваемости COVID-19 в регионах
Согласно анализу Megaputer Intelligence, на максимальные показатели заболеваемости коронавирусом уже вышли некоторые регионы, входящие в центральный, северо-западный и приволжский федеральные округа, а также ряд дальневосточных регионов.
РБК 05:52
Общество
Воробьев рассказал, какие ограничения снимут в Подмосковье 18 мая
Красногорск, 17 мая 2020, 17:09 — REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, какие ограничения в регионе будут сняты с 18 мая.
REGNUM 10:09