Космос
REGNUMСША запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с космопланом X-37B
Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.
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