Таллахасси, США, 17 мая 2020, 16:42 — REGNUM Американцы запустили тяжёлую ракету-носитель Atlas 5 с находящимся на борту космопланом X-37B военного назначения, сообщает 17 мая компания United Launch Alliance.

Экономика «Цифровая экономика» стала экономной Аналитический центр (АЦ) при правительстве предлагает из-за пандемии пересмотреть сроки исполнения ряда проектов нацпрограммы «Цифровая экономика», а из проекта «Информационная безопасность» исключить мероприятия, предусматривавшие господдержку в размере 1,6 млрд руб.

Общество Воробьев анонсировал частичный выход Подмосковья из ограничений В эфире программы «Неделя в городе» на канале «Россия-1» губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что уже к понедельнику Подмосковье будет соответствовать трем критериям, которые требуются для частичного запуска экономики. 761

Здоровье Прокуратура подтвердила нарушения при выплатах медикам в Армавире Сотрудники прокуратуры Армавира в ходе проверки выявили ряд нарушений при организации выплат медикам городской больницы, работающим с пациентами с коронавирусной инфекцией. 9

Политика Китай обвинили в рассылке туристов по миру для «посева коронавируса» Советник президента США Дональда Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро обвинил Китай в намеренной рассылке туристов по миру для распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Онлайн-образование берут на бюджет Минкомсвязь предлагает выделять субсидии до 300 млн руб. образовательным онлайн-сервисам.

Здоровье Иммунолог призвал мир готовиться к новой эпидемии Вслед за пандемией коронавирусной инфекции мир может столкнуться с эпидемией туберкулеза.

Гаджеты Xiaomi готовит к выпуску Mi Band 5 и Mi Band 4C Китайский производитель электроники Xiaomi готовит к выпуску умные браслеты Mi Band 5 и Mi Band 4C.

Шоу-бизнес Меган Фокс заметили с известным рэпером на фоне слухов о разводе Кажется, Меган Фокс не скучает на карантине — популярная актриса проводит время с рэпером Machine Gun Kelly.

Общество Кадыров потребовал уволить жаловавшихся на нехватку масок медиков Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить работников перепрофилированной под лечение заразившихся коронавирусом ЦРБ в Гудермесе, которые жаловались на нехватку средств защиты. 819

Наука Ученые на хомяках доказали эффективность масок в борьбе с COVID-19 Ученые из Университета Гонконга при помощи эксперимента с хомяками доказали высокую эффективность медицинских масок в борьбе с COVID-19, выяснив, что они помогают в значительной мере снизить бесконтактную передачу вируса, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на исследование. 10

Общество Сбербанк создал компанию для производства вакцины от коронавируса Сбербанк создал компанию ООО «Иммунотехнологии», которая займется масштабированием производства вакцины от коронавируса, разрабатываемой НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, сообщает «Фармвестник» со ссылкой на источник. 93

Общество В Москве за сутки умерло рекордное число заразившихся коронавирусом В Москве скончались еще 77 пациентов с коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв заболевания в городе выросло до 1580.

Гаджеты AMD назвала возможный ассортимент Ryzen 4000 семейства Renoir В интернете опубликовали информацию о намерении AMD выпустить настольные версии для мобильных процессоров из линейки Renoir.