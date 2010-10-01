Армия и оружие

РБКРБКСША засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников». В Минобороны России, комментируя данное заявление, сообщили, что полет был плановым.
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NORAD: два российских Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады

ТАСС16:41

США засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

РБК20:07

NORAD заметил российские Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады

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Российские Ту-160 пролетели рядом с воздушным пространством Канады - NORAD

Аргументы и Факты17:44

США и Канада назвали агрессией полет двух Ту-160 у побережья Северной Америки

Коммерсантъ21:26
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 21:53, Ашберн
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Варшава имеет полное право требовать с России репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне.
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