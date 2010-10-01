Армия и оружие

РБКРБКСША засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки

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Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников». В Минобороны России, комментируя данное заявление, сообщили, что полет был плановым.
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