Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников». В Минобороны России, комментируя данное заявление, сообщили, что полет был плановым.

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