Армия и оружие
РБКСША засекли два российских ракетоносца у побережья Северной Америки
Глава НОРАД, генерал ВВС США Терренс О’Шонесси назвал пролет российских Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады «продолжением наращивания агрессивных действий» со стороны «противников». В Минобороны России, комментируя данное заявление, сообщили, что полет был плановым.
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Общество
Власти Забайкалья рассказали о состоянии больного коронавирусом
Состояние находящегося в Забайкальском крае гражданина Китая, у которого выявили коронавирус нового типа, улучшается.
Политика
Зеленский пригласил США добывать нефть и газ на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании участвовать в разработке шельфа Черного моря.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Общество
В Великобритании нашли Кольцо Всевластья
В Великобритании в графстве Северный Йоркшир обнаружено Кольцо Всевластья.
Общество
Социальные выплаты проиндексируют на 3% с 1 февраля
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля на 3%. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Общество
В России вступили в силу новые правила увольнения
Новые стандарты Минтруда РФ относительно увольнений вступили в силу с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Марина Девятова опровергла свои же слова о романе с Евгением Плющенко
Марина Девятова не понимает, откуда появились слухи про нее и Евгения Плющенко Сегодня уже сама Марина Девятова опровергла слухи о романе с фигуристом.
Происшествия
В Подмосковье электричку разорвало пополам
Здоровье
Врачи сообщили о необычном симптоме злокачественной опухоли кишечника
Как утверждают врачи, развитие рака кишечника из-за полипов продолжается от пяти до десяти лет.
Происшествия
Полицейский вертолет упал на рисовое поле в Японии
Как сообщает телеканал NHK, вертолет был обнаружен посреди рисового поля.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Гаджеты
Caviar выпустила люксовый iPhone 11 Pro в стиле Tesla Cybertruck
Основной для нового проекта стал смартфон iPhone 11 Pro, который получил титановый корпус и дизайн в стиле американского пикапа.
Армия и оружие
Генштаб ВСУ пообещал зачистить Донбасс за неделю, но при одном условии
Армия и оружие
Истребитель Су-57 отмечает 10 лет со дня первого полёта
Первый полёт изделия Т-50−1, которое впоследствии получило название Су-57, состоялся 29 января 2010 года.
Шоу-бизнес
Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике
Телеведущая опубликовала фото с отдыха, на котором она позирует в купальнике кирпичного цвета.
Транспорт
В Москве на 3% подорожал проезд в общественном транспорте
В Москве подорожала стоимость проезда в общественном транспорте. Тариф по карте «Тройка», а также по разовому билету вырос на 2 руб.
Политика
Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Сенат Конгресса США объявил дату итогового голосования по импичменту президента страны Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова показала несовершенную фигуру в Майами
На некоторых кадрах Проскурякова запечатлена в купальнике на фоне моря, и подписчики получили возможность рассмотреть её фигуру в деталях.
Политика
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
В январе Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти с поставкой через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".
Футбол
«Спартак» показал первый гол Соболева на тренировке
«Спартак» на своём YouTube-канале показал первую тренировку с командой новичка Александра Соболева.
Политика
Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке
Хужина подала заявление об отставке накануне, 30 января, после скандала из-за визита с подарками к блокадникам.
Футбол
Гинер: «Не собираюсь выгонять Гончаренко»
Белорус работает в московском клубе с 2016 года. «Я не собираюсь выгонять Гончаренко», – сказал Гинер в интервью Нобелю Арустамяну.
Политика
Названа зарплата Медведева на новой должности
Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Музыка
Игорь Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Певец Александр Панайотов может представить Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году.
Политика
Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции
Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.
Космос
Обнаружено предсказанное Эйнштейном искривление пространства-времени
Международная команда астрофизиков во главе с австралийским профессором Мэтью Бейлсом из Суинбернского технологического университета зафиксировала редкое, предсказанное Альбертом Эйнштейном явление, при котором вращение небесного тела как бы закручивает пространство и время.