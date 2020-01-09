Армия и оружие
Мой БрянскСША заявили, что готовы к переговорам с Ираном
Как сообщает Рейтер, постпред США в организации Колли Крафт направила в Совбез письмо, передаёт «РИА Новости». В нём сообщается, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий для снижения напряжённости в регионе.
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Общество
Лукашенко заявил, что не договорился с Россией по нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что до сих пор не договорился с Владимиром Путиным по поставкам нефти.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Происшествия
Омская школьница зарезала мать, заставшую ее в постели с любовником
Настоящая семейная драма разыгралась в ночь на 31 декабря в Омске, где 15-летняя девочка вместе с 18-летним возлюбленным жестоко расправилась с заставшей ее в интимный момент матерью, сообщает региональное управление СКР.
Космос
Астрономы нашли странную гигантскую звезду Бетельгейзе
Астрономы нашли необычную гигантскую звезду Бетельгейзе, расположенную в созвездии Орион.
Политика
Оба «черных ящика» с разбившегося в Тегеране самолета повреждены
Оба бортовых самописца разбившегося в Тегеране украинского самолета Boeing 737 были повреждены в результате катастрофы.
Происшествия
На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды
На Чукотке поисковики нашли живым 27-летнего оленевода, который 18 дней назад заблудился в тундре и 16 дней провел без еды, сообщил представитель администрации городского округа Эгвекинот.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Футбол
Джеррард: «Жалею, что не поиграл под руководством Клоппа»
Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал свое решение покинуть стан "красных" в 2015 году:Не захотел быть игроком скамейки, поэтому принял решение не продлевать контракт.
Армия и оружие
Путин наблюдал за учениями в Черном море
Президент России Владимир Путин наблюдал за совместными учениями Северного и Черноморского флотов (ЧФ) в Черном море, сообщает ТАСС.
Происшествия
В издевательствах над расстрелявшим сослуживцев солдатом подозревается рядовой
Фамилия Мухатова вместе с фамилиями еще нескольких солдат из подразделения Шамсутдинова упоминалась средствами массовой информации вскоре после расстрела как члена группы военнослужащих, издевавшихся над своими сослуживцами.
Футбол
Фурса покинул пост в петербургском «Зените»
Сергей Фурса покинул пост директор интерната "Газпром"-Академии "Зенита", сказал РИА Новости представитель пресс-службы "сине-бело-голубых".
Теннис
Медведев и Хачанов победили Аргентину и пробились в полуфинал ATP Cup
Даниил Медведев и Карен Хачанов вывели сборную России по теннису в полуфинал нового мужского командного турнира — ATP Cup.
Происшествия
Суд в Петербурге арестовал водителя, сбившего насмерть двух подростков
По данным полиции, 37-летний водитель, управляя автомобилем KIA Rio, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил двух подростков 15 и 16 лет.
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
Россиян в 2020 году ожидают восемь сокращенных рабочих недель, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Политика
Сейм Польши уравнял ответственность Германии и СССР за начало войны
Сейм Польши — нижняя палата парламента — принял в четверг резолюцию о том, что СССР наравне с гитлеровской Германией виноват в начале Второй мировой войны.
Происшествия
Взрыв на НПЗ в Ухте попал на видео
В соцсети "ВКонтакте" появилось видео из Ухты, где на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойла" произошел взрыв и начался крупный пожар.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Игры
В течение недели Sundered бесплатно раздают в Epic Games Store
В Epic Games Store началась раздача очередной бесплатной игры: на этот раз ей стала красочная метроидвания Sundered с возможностью пройти игру вдвоём на одном экране.
Политика
Хаджимба отказался покидать пост президента Абхазии
Ранее стало известно, что активисты заблокировали здание администрации президента Абхазии и парламента.
Кино
Фильм «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории
Фильм Клима Шипенко «Холоп» стал самой кассовой комедией в истории российского проката, пишет «РИА Новости» со ссылкой на дистрибьютора «Централ Партнершип».
Общество
Главреда регионального издания уволили за фото федерального политика
Глава города Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил главреда издания «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину за то, что она разместила фотографию политика федерального уровня ниже фотографии областного депутата, сообщает «Российская газета».
Авто
Sony представила публике свой первый электромобиль Sony Vision-S
Электромобиль Sony Vision-S, демонстрирующий множественные технологичные наработки японской корпорации, впервые представила Sony.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Политика
Глава ГТС Украины оценил потери Киева от запуска «Турецкого потока»
Киев будет недополучать около 450 млн долларов в год из-за запуска «Турецкого потока», сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора «Оператора ГТС Украины» Сергея Макогона.
Футбол
«Рубин» сделал предложение бывшему форварду «Манчестер Сити» Бони
Казанский «Рубин» проявляет интерес к ивуарийскому нападающему Вильфриду Бони.