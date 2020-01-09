Армия и оружие

Мой БрянскМой БрянскСША заявили, что готовы к переговорам с Ираном

Как сообщает Рейтер, постпред США в организации Колли Крафт направила в Совбез письмо, передаёт «РИА Новости». В нём сообщается, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий для снижения напряжённости в регионе.
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СМИ: США заявили о готовности к переговорам с Ираном

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Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

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Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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