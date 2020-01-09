Как сообщает Рейтер, постпред США в организации Колли Крафт направила в Совбез письмо, передаёт «РИА Новости». В нём сообщается, что Вашингтон готов к переговорам с Тегераном без предварительных условий для снижения напряжённости в регионе.

США заявили, что готовы к переговорам с Ираном

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