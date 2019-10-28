Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама.
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с чего всё началось

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
РИА Новости13:51

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США «избавились» от тела аль-Багдади

Комсомольская правда15:20

США избавились от тела аль-Багдади «должным образом»

Телеканал 360°14:23

США «избавились» от тела террориста аль-Багдади

Взгляд.ру13:50

США объявили, что должным образом избавились от тела главы террористической группировки «ИГ» Абу Бакра аль-Багдади

Эхо Москвы14:01

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

РИА Новости13:51

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

Life.ru14:03

США «избавились» от тела аль-Багдади

Московский Комсомолец13:26
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Черным кредиторам готовят уголовную ответственность Нелегальное кредитование граждан может повлечь наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет — такие поправки планируется внести в Уголовный кодекс.
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США возьмут под контроль нефтяные месторождения в Сирии

Министр обороны США Марк Эспер заявил о намерении военных США обеспечивать защиту сирийским нефтяным месторождениям.
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В США по ошибке выпустили отбывающего пожизненный срок заключенного

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