с чего всё началось

Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

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