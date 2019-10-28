Армия и оружие
РИА НовостиСША заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
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с чего всё началось
США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.РИА Новости13:51
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Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 19:25, Вашингтон
Экономика
Минэкономразвития предложило новый подход к учету бедности в России
Минэкономразвития подготовило изменения в порядок статистического измерения уровня бедности в России, следует из подготовленного ведомством проекта постановления правительства.
РБК 17:00
Происшествия
Жители Магадана прошлой ночью ощутили подземные толчки
Жители Магадана и поселка Ола ощутили подземные толчки в ночь с понедельника на вторник, сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4, сообщил РИА Новости представитель МЧС России по региону.
РИА Новости 18:33
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям тайно заключили брачный контракт
Королевский биограф Кэти Николь выпустила свою новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, и в этой работе она раскрыла малоизвестный, но очень любопытный факт о герцогине Кембриджской.
Bimru.ru 04:05
Общество
Роструд напомнил жителям России о короткой рабочей неделе
Дополнительный выходной день ожидает жителей России 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости.
REGNUM 05:42
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами встречи по газу с Россией и Украиной
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонней встречи по газовой проблематике в формате РФ - Еврокомиссия - Украина, которая состоялась 28 октября в Брюсселе.
Rambler News Service 13:07
Здоровье
Вакцинация в России: панацея или риск?
На сегодняшний день в России на основании приказа Минздрава РФ № 125 действует национальный календарь профилактических прививок, в который входят вакцины против гриппа, кори, краснухи, столбняка, полиомиелита, дифтерии и ряда других инфекций.
Волжский.ру 07:30
Армия и оружие
Военная полиция РФ провела патрулирование сирийско-турецкой границы
Российская военная полиция провела патрулирование сирийско-турецкой границы — территорий, освобожденных от курдов-боевиков SDF.
ФАН 26 октября в 16:58
Авто
АвтоВАЗ собрал дебютную партию обновленной Lada 4x4
Под капотом обновленного внедорожника все останется по-старому.
CarsWeek.ru 05:32
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко призналась, что тратит 5 млн рублей в месяц
Супруга Влада Топалов, телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Аргументы недели 14:33
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Взгляд.ру 05:59
Общество
Microsoft заявила об атаках хакеров на антидопинговые организации
Хакеры из группы Strontium (Fancy Bear/APT28) атаковали не менее 16 спортивных и антидопинговых организаций по всему миру.
РБК 18:44
Экономика
Акции «Норникеля» обновили исторический максимум
Обыкновенные акции "Норильского никеля" выросли на 6,3% в ходе торгов Мосбиржи, обновив исторический максимум.
ТАСС 08:47
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Были проанализированы митохондриальные геномы жителей нескольких стран Южной Африки.
ToDay News Ufa 13:27
Политика
Украина нашла способ обойтись без российского газа
Если Россия и Украина не договорятся о транзите газа в Европу, то в украинскую газотранспортную систему (ГТС) могут закачать водород, рассказал в интервью «24 каналу» исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Lenta.ru 12:24
Экономика
Индустрия 4.0 в 20 цифрах и фактах
60% всех профессий будет автоматизировано к 2030 году. От 20 млн до 50 млн рабочих мест в сфере ИТ появится в мире к 2030 году.
РБК вчера в 02:47
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 07:37
Происшествия
Тату-модель Zombie Boy погиб в результате несчастного случая
Смерть тату-модели Рика Дженеста, известного под псевдонимом Zombie Boy, в августе 2018 года произошла в результате несчастного случая, а не из-за суицида, как предполагалось ранее.
RT на русском 17:44
Политика
Путин поручил наказывать за пропаганду наркотиков в Сети
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить и внести поправки об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Газета.Ru 06:47
Общество
Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский.
RT на русском 04:30
Хоккей
СКА обыграл «Северсталь» и прервал серию поражений
Команды встречались в рамках регулярного чемпионата КХЛ, гости одержали победу со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Нева Спорт 14:24
Происшествия
ФСБ задержала студента за подготовку убийства в техникуме
Сотрудники ФСБ и МВД России провели операцию по задержанию студента Бориса Банина, который занимался подготовкой убийства студентов и преподавателей зарайского филиала Луховицкого аграрно-промышленного техникума, сообщает РБК со ссылкой на источники в ГУ МВД по Московской области и в Центральном аппарате МВД.
Rambler News Service вчера в 09:38
Экономика
Квартальная выручка «Ленты» сократилась, покупательский трафик упал
Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» (like-for-like, LfL) в июле—сентябре сократились на 0,5%, а покупательский трафик уменьшился на 2%. Напомним также, что чистый убыток «Ленты» по МСФО составил по итогам I полугодия 2019 года 4,453 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью в 5,161 млрд рублей годом ранее.
Росбалт 06:58
Экономика
Количество моногородов в России может сократиться почти вдвое
Почти половина моногородов в России может остаться без финансовой помощи.
Известия 19:17
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко.
Ведомости вчера в 16:52
Общество
Всероссийский патриотический слет пройдет в Сахалинской области в сентябре 2020 года
Всероссийский молодежный патриотический слет пройдет в Сахалинской области в начале сентябре 2020 года.
SakhalinMedia.ru 19:10
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Кино
Хоакину Фениксу исполняется 45 лет
В этом году американский актер Хоакин Феникс стал едва ли не самой обсуждаемой персоной в мире кинематографа.
Российская газета 08:31