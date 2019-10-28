Армия и оружие
РИА НовостиСША заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Генерал отметил, что Вашингтон во время операции координировался с военными других стран. Накануне президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении аль-Багдади в Сирии.
Читать в источнике
Оценить11
с чего всё началось
США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.РИА Новости13:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7065 источников, обновлено в 17:51, Ашберн
Политика
Еврокомиссия разочарована итогами консультаций по газу
Еврокомиссия (ЕК) разочарована итогами трехсторонних консультаций по газу в формате РФ - ЕС - Украина, которые прошли в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 12:52
Политика
Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах
Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон.
Коммерсантъ 15:50
Армия и оружие
Глава МВД Украины заявил о поддержке батальона «Азов»
РИА Новости 17:39
Общество
Алюминиевая копия Дзюбы украдена в Подольске
Евро-футбол.ру 14:11
Общество
Медведев распорядился создать в Ялте игорную зону
Ведомости 06:48
Политика
Украина согласилась выполнить решение ВТО по спору с РФ
Украина на заседании Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве согласилась выполнить решение по тяжбе о пошлинах на нитрат аммония, проигранной России.
ФАН 14:14
Происшествия
Командир танкового взвода спас ребенка из горящего автомобиля
В Чебаркуле 23-летний командир танкового взвода спас 11-летнего мальчика из горящего автомобиля.
РЕН ТВ 11:11
Политика
Роковой вечер для Зеленского: сегодня решается судьба «Слуги народа»
Партия «Слуга народа» собирается вечером 28 октября провести заседание своей парламентской фракции.
Украина.ру 10:30
Общество
«Яндекс» устранил сбой в работе голосового помощника «Алиса»
"Яндекс" устранил неполадки в работе голосового помощника "Алиса", сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.
РИА Новости 16:48
Кино
Вышел первый трейлер нового сериала «Дракула»
Актуальные Новости 04:51
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Второй подтверждает, что «плановых отставок осенью пока не планируется», и напоминает о проблемах Александра Беглова, назначенного осенью 2018 г. врио губернатора Санкт-Петербурга вместо Георгия Полтавченко.
Ведомости вчера в 16:52
Футбол
Семак: Лунев не играет за «Зенит» из-за хронической травмы
Голкипер петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев не попадает в стартовый состав из-за травмы.
Neva.Today 13:26
Здоровье
Средний возраст диагностирования рака в России составляет 64,5 года
Российскими медицинскими специалистами определён средний возраст диагностирования онкологических заболеваний в РФ, который на сегодняшний день составляет 64,5 года, об этом информирует издание RT, ссылаясь на Российское общество клинической онкологии.
Ugpressa.ru 00:15
Армия и оружие
Афганские силовики ликвидировали более 50 талибов в ходе авиаудара
РИА Новости вчера в 03:30
Политика
Путин поручил ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент России Владимир Путин поручил подготовить поправки о введении уголовной ответственности за пропаганду или склонение к употреблению наркотиков в интернете.
Lenta.ru 05:31
Армия и оружие
Российский ледокол «Иван Папанин» впечатлил иностранцев
Иностранные СМИ обратили внимание на боевой ледокол «Иван Папанин», сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на издание Bulgarian Military.
Телеканал 360° 08:25
Происшествия
Полиция задерживает людей в штабе партии «Другая Россия»
Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
Эхо Москвы 15:30
Политика
Депутаты партии Зеленского решили не выступать на российском ТВ
Один из депутатов заявил, что на встрече, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, парламентарии «частично обсуждали» скандал вокруг появления Шевченко на российском ТВ.
Взгляд.ру 17:30
Происшествия
Макрон осудил нападение на мечеть на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил нападение на мечеть в городе Байонна на юге страны и пообещал приложить все усилия для обеспечения безопасности мусульман.
RT на русском 16:45
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Вести.Ru 13:58
Шоу-бизнес
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
РИА Новости 08:45
Футбол
Отстраненный футболист «Витесса» извинился перед Слуцким
Футболист «Витесса» Ришедли Базур, отстраненный от работы с главной командой после конфликта с главным тренером Леонидом Слуцким, вернулся к тренировкам, сообщает пресс-служба голландского клуба.
РБК 08:00
Политика
Зеленский прокомментировал перепалку с националистами в Донбассе
Комсомольская правда 26 октября в 12:58
Здоровье
В Минздраве нашли способ продлить жизни россиян
Замминистра подчеркнул, что соответствующий законопроект поможет продлить жизнь россиян и сократить потребление алкоголя в возрастной группе от 18 до 21 года.
URA.Ru 14:54
Хоккей
Хоккеист Евгений Малкин подтвердил, что получил гражданство США
Российский нападающий клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин подтвердил, что у него есть гражданство США.
Российская газета 14:50
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Lenta.ru 02:57
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе
Длинные выходные в конце недели и короткая рабочая неделя ожидают россиян в ближайшее время.
Газета.Ru 05:36
Экономика
РБК: Орешкин поддержал проект ВСМ из Петербурга в Нижний Новгород
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин поддержал проект высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород через Москву.
ТАСС 04:08
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Lenta.ru вчера в 17:01