Армия и оружие
РИА НовостиСША заявили, что избавились от тела аль-Багдади
Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама.
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США "избавились" от тела террориста аль-Багдади, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.РИА Новости13:51
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Политика
Страны ЕС согласовали отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились перенести дату выхода Великобритании из ЕС на три месяца - до 31 января 2020 года, сообщил председатель Европейского совета Дональд Туск.
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По итогам трехсторонних переговоров по вопросу транзита газа Оржель сказал, что украинская сторона надеется на подписание контракта до конца текущего года.
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Ранее сообщалось, что силовики пришли сегодня в московский штаб, когда там началось еженедельное собрание.
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Анастасия Заворотнюк подарила матери иномарку за два миллиона рублей
Как стало известно журналистам, незадолго до болезни Анастасия Заворотнюк подарила своей 76-летней маме иномарку Toyota C-HR.
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ВС пересмотрел решение об изъятии ФСБ декларации об амнистии капиталов
Заместитель председателя Верховного суда (ВС) Владимир Давыдов пересмотрел постановление суда, которое признавало законным изъятие ФСБ деклараций об амнистии капитала.
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Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста экономики
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал поручения о мерах по ускорению роста российской экономики.
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
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Армия и оружие
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военнослужащие продолжат защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят на любые попытки других сторон взять над ними контроль.
Путешествия
Турция введет новый налог на проживание в отелях
Власти Турции намерены ввести "налог на проживание" для всех объектов, которые оказывают какие-либо услуги туристам.
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Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Резидент Comedy Club Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с его супругой Кристиной Асмус в фильме "Текст" по роману Дмитрия Глуховского.
Экономика
Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru
Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву приняли за Кристину Орбакайте
Некоторые из подписчиков упомянули об этом в комментариях, признавшись, что не сразу узнали примадонну на фото, подумав, что рядом с Гарри запечатлена именно Орбакайте.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержан замглавы жилищного комитета города
Заместитель председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга задержан правоохранительными органами, сообщили ТАСС в субботу в информационном секторе комитета.
Происшествия
Путин наградил экипаж аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24
Президент РФ Владимир Путин представил к государственным наградам экипаж самолета Ан-24, совершившего в июне этого года аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска в Бурятии.
Общество
Охранники стали самыми закредитованными в России
Работники охранных предприятий являются самыми закредитованными сотрудниками в России, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
Космос
Обнаружена новая карликовая планета в Солнечной системе
Астрономы выяснили, что космическое тело Гигея из главного пояса астероидов соответствует всем параметрам карликовых планет.
Политика
Трамп назвал Зеленского президентом России
Лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп во время общения с прессой назвал Владимира Зеленского новым российским президентом.
Шоу-бизнес
Квартиру покойного Олега Яковлева пытаются взломать неизвестные
Женщина обратилась в редакцию передачи «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы рассказать о неизвестных людях, пытающихся взломать квартиру Яковлева.
Авто
Названы рублевые цены на кроссовер Lifan X70 китайской сборки
Напомним, конце 2018 года компания Lifan завершила производство своих моделей на черкесском заводе «Дервейс», вследствие чего кроссовер X70 временно покинул российский рынок.
Общество
Игроки начали массово занижать рейтинг Call of Duty: Modern Warfare
Происшествия
Мальчика из горящей машины спас танкист Чебаркульской дивизии
Спасителем оказался 23-летний Осман Мамутов, командир одного из танковых взводов Чебаркульской дивизии.
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20 процентов минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Футбол
«Зенит» интересуется защитником «Ромы»
Защитник итальянского клуба «Рома» Жуан Жезус может зимой перейти в петербургский «Зенит», сообщает портал calciomercato.it.
Политика
Скворцова ответила на вопрос о возможности эвтаназии в России
Следует ли разрешить эвтаназию, должны решать сами россияне, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире радио "Комсомольская правда".
Общество
Минпромторг проведет эксперимент по приему бутылок и банок в магазинах
До конца 2019 года Минпромторг планирует определить виды потребительской тары, пригодной к массовому сбору для переработки и повторного использования, рассказали в министерстве.
Политика