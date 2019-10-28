с чего всё началось

Ранее телеканал Fox News сообщил, что тело аль-Багдади захоронили в море. Агенство Рейтер со ссылкой на источники писало, что такой способ погребения отвечает религиозным обычаям ислама.

США заявили, что избавились от тела аль-Багдади

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