Армия и оружие

Piter.tvPiter.tvСША заявили о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном. Соответствующее письмо она направила в Совет Безопасности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документ.
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