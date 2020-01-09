Армия и оружие
Piter.tvСША заявили о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт заявила о готовности Вашингтона провести переговоры с Ираном. Соответствующее письмо она направила в Совет Безопасности. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на документ.
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Армия и оружие
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