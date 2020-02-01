Политика
РИА НовостиСША заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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Политика
Стивен Сигал намерен баллотироваться в Госдуму от партии Прилепина
По словам писателя, Стивен Сигал хочет баллотироваться в Госдуму во время следующих выборов.
Культура
Новый сериал с Халитом Эргенчем бьет рекорды популярности
Футбол
Виллиан может бесплатно перейти в «Барселону» летом
Действующее соглашение Виллиана с «Челси» рассчитано до 30 июня 2020 года.
Общество
Стивен Кинг раскритиковал Facebook и удалил свой профиль
Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Религия
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
Президент России Владимир Путин поздравил с 11-й годовщиной интронизации предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Происшествия
СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей
Отец оставленных в московском аэропорту Шереметьево детей угрожал их бабушке, которая забрала их на воспитание.
Теннис
Уроженка Москвы София Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
Транспорт
Штрафы для таксистов за нарушения ПДД предложили повысить вдвое
Министерство транспорта разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание для водителей общественного транспорта и такси за некоторые нарушения правил дорожного движения.
Шоу-бизнес
Певица МакSим приостановила карьеру
Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Происшествия
Минздрав Башкирии отреагировал на видео с ползущим по полу инвалидом
Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Общество
В России выявили двух первых больных коронавирусом
В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса - в Забайкалье и Тюменской области, сообщила вице-премьер РФ, глава оперативного штаба Татьяна Голикова.
Общество
Ветеран СВР рассказала, чем они с мужем занимались в Латинской Америке
Выдающиеся российские разведчики-нелегалы супруги Нетыкса, работая в Латинской Америке, добывали информацию о планах США, но при этом никогда не работали против латиноамериканских стран, а наоборот, даже помогали им, об этом рассказала официально рассекреченная на нынешней неделе ветеран Службы внешней разведки России, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Общество
Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Технологии
Павел Дуров снова предупредил об опасности использования WhatsApp
Как сообщает ToDay News Ufa, Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram сообщил о принципиальных различиях в мессенджерах и почему использование WhatsApp может привести к утечке персоональных данных.
Спорт
Матыцин назвал беспрецедентным решение Минспорта по ВФЛА
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук показалась обнажённой на видео
Бывшая жена Фёдора Бондарчука показалась полностью обнажённой перед камерой.
Культура
Билли Айлиш выступит на вручении премии «Оскар»
Как сообщили представители киноакадемии и сама Билли в своем официальном Instagram, она станет специальным гостем церемонии вручения кинопремии «Оскар» и исполните одну из своих песен, какую именно — пока не известно.
Футбол
Антон Миранчук получил травму в товарищеском матче с «Партизаном»
Полузащитник московского "Локомотива" Антон Миранчук получил травму в матче с белградским "Партизаном" на товарищеском футбольном турнире в Катаре.
Армия и оружие
Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске
Новый образец реактивной системы залпового огня с музыкальным позывным "Флейта" и подвижный пункт управления на базе бронеавтомобиля "Асилак" АРС-6 впервые представили в белорусской столице во время коллегии Госкомвоенпрома.
Шоу-бизнес
Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети
37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Происшествия
В Петербурге обрушение спортивного комплекса попало на видео
В Санкт-Петербурге проходит демонтаж спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
Общество
Минтранс призвал россиян не летать в Китай без крайней необходимости
В Министерстве транспорта РФ «настоятельно рекомендуют» не совершать полеты из России в КНР без крайней необходимости.
Футбол
Главный трансфер января — в Англии. Главные транжиры Европы — в Берлине
Взять, например, трансфер Бруну Фернандеша из «Спортинга» в «МЮ», который стал самым дорогим в этом январе — 55 миллионов евро официально сейчас плюс бонусы, с которыми сумма может вырасти до 80 миллионов.
Политика
Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая
Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Футбол
Дзюба назвал Ракицкого лучшим защитником мира
Биатлон
Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.