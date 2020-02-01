Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

РИА Новости06:04

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Известия05:55

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

РБК05:35

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Коммерсантъ05:52

Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами на 100%

RT на русском05:43

Помпео заявил о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Lenta.ru05:35

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100%

ТАСС05:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:02, Ашберн

Итоги встречи Лукашенко и Помпео: До снятия санкций в США пока не дошли, но готовы обеспечить Беларусь нефтью и газом

КП - Беларусь06:40
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 07:02, Ашберн
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Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт из социальной сети Facebook, объяснив свое решение беспокойством за безопасность персональных данных.
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Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
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Министр здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал разобраться с инцидентом в одной из региональных больниц, где пациент без ног ползал по коридору.
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В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
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Аксенов назвал глупостью действия чиновниц в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил мнение, что в действиях чиновников, ставших участниками скандала, связанного с поздравлением блокадников в Керчи, не было злого умысла.
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Реактивную систему залпового огня «Флейта» представили в Минске

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Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

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В Санкт-Петербурге проходит демонтаж спортивно-концертного комплекса «Петербургский».
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Путин приказал привлечь самолеты ВКС к эвакуации россиян из Китая

Российский президент Владимир Путин приказал использовать самолеты Воздушно-космических сил (ВКС) России для эвакуации россиян из Китая на фоне вспышки коронавирусной инфекции нового типа.
Газета.Ru 06:43
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Биатлон

Президент Союза биатлонистов России считает результат не главным

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал главное перед стартом чемпионата мира, передает ТАСС.
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