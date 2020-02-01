Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом Помпео заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

США могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео

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