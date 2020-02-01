Политика
REGNUMСША могут обеспечить Белоруссию нефтью на 100% — Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что америанские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти. Об этом Помпео заявил на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Политика
Кравчук объяснил свои слова о встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук отказался от своих слов о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове незадолго до начала войны.
Политика
Лукашенко и Помпео провели встречу в Минске
Вашингтоне не требует от Минска выбирать, сотрудничать Белоруссии с Россией или с США. Об этом заявил американский госсекретарь Майк Помпео.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Общество
Bild: немецкий спецрейс из Уханя не пустили в Москву
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуировавшего граждан ФРГ из Китая.
Политика
Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Армия и оружие
Россиян из Китая эвакуируют пять самолётов ВКС
Ранее сообщалось, что посольство России в КНР приступило к формированию списков соотечественников, желающих вернуться домой.
Культура
Анджей Сапковский рассказал, какую роль сыграл в создании сериала «Ведьмак»
Польский писатель рассказал, как работает и какую роль сыграл в создании "Ведьмака".
Происшествия
Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве
В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Спорт
Крупную сеть распространения допинга накрыли в Испании
Полиция в Испании задержала организаторов международной сети распространения допинга.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Происшествия
Туристы на перевале Дятлова могли погибнуть от галлюцинаций
Как считает Эдигер, туристы употребили какой-то препарат, который вызвал галлюцинации, пишет КП.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Футбол
Братья Миранчук с первых минут сыграют против «Партизана» в Катаре
Стали известны составы московского «Локомотива» и белградского «Партизана» на 1-й тур Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Политика
«Единая Россия» не поддерживает новую версию КоАП
«Единая Россия» не поддерживает новую версию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которую накануне обнародовал Минюст, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Шоу-бизнес
Сильвестр Сталлоне перестал скрывать седину
Поседевший голливудский актер Сильвестр Сталлоне записал в своем Instagram-аккаунте видеообращение, под которым подписал, что больше не намерен красить волосы.
Армия и оружие
ВВС США оценили Ми-24 после первых учебных боев с их участием
В американском информагентстве The National Interest рассказали о недавних учениях ВВС Соединенных Штатов с участием ударных вертолетов Ми-24, произведенных СССР.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Гаджеты
Samsung запатентовала первый смартфон с овальным дисплеем
Недавно компания оформила патент на смартфон в футуристическом дизайне с причудливым овальным дисплеем.
Футбол
Желько Бувач назначен спортивным директором московского «Динамо»
Желько Бувач назначен спортивным директором московского футбольного клуба "Динамо", сообщается на официальном сайте команды.
Общество
Участники акции против изменения Конституции в Петербурге задержаны
Общество
Падение метеорита на Урале попало на видео
Пользователи Сети сняли на видео падение метеорита в Ирбитском районе Свердловской области. Ролик появился на YouTube-канале Starvisior.
Футбол
«Наполи» хочет продать своего полузащитника в клуб РПЛ
Отмечается, что после этого клуб решил продать его в российский клуб. Юнес выступает за Наполи с лета 2018 года.
Политика
Палестина разорвала отношения с США и Израилем из-за «сделки века»
Палестина разрывает все отношения с США и Израилем на фоне объявленной американским лидером Дональдом Трампом «сделки века».
Политика
Трамп отменил запрет Обамы на использование противопехотных мин
Президент США Дональд Трамп отменил введенный администрацией Барака Обамы запрет на использование противопехотных мин, говорится в распространенном в пятницу заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.