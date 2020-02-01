Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
Читать в источнике
Комментировать981

Подробнее о событии

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

РИА Новости06:04

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Известия05:55

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100%

ТАСС05:54

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Коммерсантъ05:52

Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами на 100%

RT на русском05:43

Помпео заявил о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Lenta.ru05:35

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

РБК05:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн

Итоги встречи Лукашенко и Помпео: До снятия американских санкций пока не дошли, но готовы обеспечить Беларусь нефтью и газом

КП - Беларусь06:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 08:29, Ашберн
Наука

Сократить выбросы углекислого газа поможет отказ от цемента и бетона

Уменьшить выбросы парникового газа примерно на 20% поможет отказ от использования таких известных строительных материалов, как цемент и бетон.
Faktom вчера в 00:50
Футбол

«Локомотив» уступил «Партизану» в серии пенальти в товарищеском матче

Футболисты московского "Локомотива" сыграли вничью с белградским "Партизаном" в матче товарищеского турнира в Катаре.
РИА Новости 08:06
Политика

В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым

В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Известия 05:16
Происшествия

СК проверит данные об угрозах отца брошенных в Шереметьево детей

РБК 06:23
Энергетика

Песков прокомментировал закупку Белоруссией нефти у Норвегии

Закупки Белоруссией нефти у Норвегии являются вопросом экономической целесообразности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец вчера в 05:03
Общество

В Карелии студент из КНР госпитализирован с подозрением на коронавирус

В Карелии госпитализирован студент из КНР с высокой температурой и подозрением на коронавирус.
Газета.Ru 06:26
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян смогла забеременеть после похудения

Радостную новость девушка лично сообщила поклонникам в микроблоге, после чего на нее обрушился шквал поздравлений и теплых слов.
StarHit.ru вчера в 15:00
Политика

Палестина решила разорвать отношения с США и Израилем

Палестина разорвала дипломатические отношения с Израилем и США.
Вести.Ru 07:57
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Происшествия

Беглов прокомментировал обрушение спорткомплекса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга прокомментировал обрушение крыши в ходе сноса спортивно-концертного комплекса «Петербургский», указав на то, что трагедия подтвердила правильность решения о его закрытии.
Rambler News Service 05:47
Шоу-бизнес

Певица МакSим приостановила карьеру

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) приостановила музыкальную карьеру. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Lenta.ru 06:52
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

Немецкие кардиологи назвали неожиданные симптомы скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний в беседе с Focus.de предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
РИА Новости 04:10
Происшествия

В числе погибших при взрыве в Мценске были двое граждан Турции

Полицейские установили личности пяти погибших в результате взрыва на заводе в Мценске, в числе жертв были двое граждан Турции.
RT на русском 08:00
Происшествия

Автобус с детьми попал в ДТП в Новой Москве

В новой Москве произошло столкновение заказного автобуса с детьми и четырех легковых автомобилей.
Газета.Ru 07:07
Политика

Путин приказал направить самолеты ВКС на эвакуацию россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с распространением коронавируса по поручению президента России будут привлечены самолеты Воздушно-космических сил (ВКС).
РБК 06:48
Общество

Депутат рады посоветовал продать собаку для оплаты коммунальных услуг

Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгений Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммунальные услуги.
Известия 07:18
Технологии

Huawei может не вернуться к использованию сервисов и приложений Google

Huawei отказался от использования приложения и сервисов Google.
ToDay News Ufa вчера в 00:13
Политика

Конституционное тесто. Россияне распробовали поправки Путина

47% жителей России считают, что предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию нужны только ему самому, чтобы расширить его полномочия и позволить оставаться у власти после 2024 года.
Национальная служба новостей вчера в 10:40
Общество

В России выявили первых заболевших коронавирусом

В Забайкалье и Тюменской области зафиксированы двое первых больных коронавирусом 2019-nCoV, который унес в Китае жизни более 200 человек.
Свободная Пресса вчера в 08:00
Политика

Марин Ле Пен назвала Brexit предвестником конца Евросоюза

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен поздравила Великобританию с осуществлением Brexit и предрекла скорый конец Евросоюза.
Газета.Ru 07:44
Общество

Собчак призналась, что давно больна коронавирусом

Слово и Дело вчера в 15:48
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

РИА Новости вчера в 02:58
Хоккей

Овечкин сравнялся с Мессье по голам в истории НХЛ

REGNUM вчера в 22:56
Авто

Представлен топ-10 самых экономичных бензиновых автомобилей

Абсолютным лидером представленной «десятки» стал компактный кроссовер Suzuki Ignis 1.2 SHVS – электрический «довесок» в его гибридной системе позволяет расходовать всего 3,95 литра на 100 километров в смешанном цикле.
Автоновости дня вчера в 02:42
Кино

Трейлер нового «Форсажа» появился в сети

Трейлер фильма «Форсаж 9» режиссера Джастина Лина появился на YouTube-канале The Fast Saga.
Пятый канал вчера в 22:16
Общество

Январь в Петербурге стал рекордно теплым за всю историю наблюдений

Мойка78 03:36
Теннис

Софья Кенин стала победительницей Australian Open

Американская теннисистка Софья Кенин победила испанскую спортсменку Гарбинье Мугурусу в финальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), проходящего в Мельбурне.
REGNUM 07:25
Кино

В Москве стартовал фестиваль Kinotavr. Special Edition

Special Edition, сообщили в пресс-службе фестиваля. Мероприятие продлится до 2 февраля.
Аргументы и Факты вчера в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Майк Помпео
Американский политик
Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное