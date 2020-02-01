Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
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США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

РИА Новости06:04

Помпео заявил о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Известия05:55

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию нефтью «на 100%»

РБК05:35

США готовы обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Коммерсантъ05:52

Помпео заявил о готовности обеспечить Минск энергоресурсами на 100%

RT на русском05:43

Помпео заявил о готовности полностью обеспечить Белоруссию нефтью

Lenta.ru05:35

Помпео заявил о готовности США обеспечить Белоруссию энергоресурсами на 100%

ТАСС05:54
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн

Итоги встречи Лукашенко и Помпео: До снятия американских санкций пока не дошли, но готовы обеспечить Беларусь нефтью и газом

КП - Беларусь06:40
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
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В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Встреча, прошедшая в Дохе, завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых. В составе победителей дубль оформил Резиуан Мирзов.
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Американский политик, дипломат. Государственный секретарь США с 26 апреля 2018 года. Директор Центрального разведывательного управления с 23 января 2017 по 26 апреля 2018.
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