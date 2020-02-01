Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Общество Ученые заявили, что 76 тысяч китайцев в Ухане поражены коронавирусом Число заболевших коронавирусом в Ухане согласно созданной учеными Университета Гонконга модели должно составлять около 76 тысяч человек, South China Morning Post со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Lancet.

Энергетика «Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.

Политика Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с госсекретарем США Майком Помпео, что искренне рад его визиту в Минск.

Политика Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.

Гаджеты Коронавирус показал недостатки дорогих смартфонов iPhone Напомним, в iPhone SE 2 (предположительное название) появится система Touch ID, и по слухам сканер будет расположен с лицевой стороны аппарата на нижней рамке.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Шоу-бизнес Певица МакSим приостановила карьеру из-за проблем со здоровьем Менеджер певицы МакSим (Марина Абросимова) Маргарита Соколова в Instagram сообщила, что исполнительница решила временно покинуть сцену из-за обострения проблем со здоровьем, связанных с травмами, которые она получила в ДТП в прошлом году.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Здоровье Стали известны результаты анализов на коронавирус супругов из Воронежа Медики получили результаты анализов супругов, госпитализированных в областную детскую клиническую больницу №2. Напомним, супруги вернулись в Воронеж после отдыха в Китае и почувствовали недомогание.

Политика Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.