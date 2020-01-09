Армия и оружие
Реальное времяСША заявили о готовности переговоров с Ираном
США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном. Как сообщает "Российская газета", Вашингтон объясняет атаку на Касема Сулеймани реализацией своего права на самооборону.
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Происшествия
В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником
Любовник школьницы схватил нож и нанес женщине несколько ударов. Дочь набросилась на мать с молотком.
Общество
В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль
В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
Авто
Фотошпионы сфотографировали внедорожник Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Общество
«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Происшествия
Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв
Общество
Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи
Жена футболиста Павла Погребняка Мария пожаловалась на таксиста, который выгнал ее из машины и выкинул ее вещи.
Общество
В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных
Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
Наука
Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет
Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Политика
Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах
Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
Финансы
Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
Шоу-бизнес
Девушка Илона Маска позировала с округлившимся животом
В кадре 31-летняя девушка предстала топлес. На ее живот наложено цифровое изображение младенца, словно бы он находится в утробе.
Экономика
Цены на аренду квартир в российских городах выросли за год на 5–7%
В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
Общество
Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи
К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
Политика
Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина
Общество
В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты
Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Происшествия
СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе
Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Общество
В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента
Общество
Wildberries открыла продажи в Европе
Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
Армия и оружие
Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке
На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
Общество
Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе
Происшествия
Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину
Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
Шоу-бизнес
Андрей Губин никогда не вернется на сцену
Киберспорт
Число игроков в Sea of Thieves достигло 10 миллионов
Компания Microsoft и исполнительный продюсер студии Rare Джо Нит объявили, что число игроков в Sea of Thieves достигло 10 миллионов.
Армия и оружие
Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе
Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Политика
В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране
В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
Хоккей
Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на сайте ИИХФ.