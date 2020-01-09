Армия и оружие

Реальное времяРеальное времяСША заявили о готовности переговоров с Ираном

США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном. Как сообщает "Российская газета", Вашингтон объясняет атаку на Касема Сулеймани реализацией своего права на самооборону.
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СМИ: США заявили о готовности к переговорам с Ираном

RT на русском01:31

Постпред США в ООН заявила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном

РБК01:19

США объяснили ООН причины убийства Сулеймани

Известиявчера в 23:53

США передали Совбезу ООН, что готовы к переговорам с Ираном

Московский Комсомолец00:23

Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры без предварительных условий

Эхо Москвы01:30

США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном

РИА Новостивчера в 23:48

Reuters: США в письме в СБ ООН заявили о готовности к переговорам с Ираном для деэскалации

ТАССвчера в 23:42
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Политика

СНБО Украины назвал основные версии крушения Boeing в Тегеране

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Общество

В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль

В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
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Авто

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Общество

«Нафтогаз» считает новый контракт с «Газпромом» выгодным для Украины

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев ранее сказал, что украинская компания не в восторге от того, что ей пришлось «выступить буфером» между «Газпромом» и Украиной в рамках контракта по транзиту газа.
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Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей

Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
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Происшествия

Шамсутдинов написал письмо семьям своих жертв

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Общество

Таксист выгнал жену футболиста Погребняка из машины и выкинул ее вещи

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Вести.Ru 04:27
Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
Наука

Ученые рассказали, как продлить жизнь на десять лет

Ученые Гарвардского университета и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, каким образом можно продлить жизнь человека на десять лет.
Газета.Ru 01:33
Политика

Постпред Ирана в ООН ответил на предложение США о переговорах

Предложение Вашингтона о переговорах ради безопасности в регионе не имеет смысла до того момента, пока США не снимут санкции с Ирана.
РБК 05:06
Финансы

Официальный курс евро опустился на 1,3 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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В 2019 году в российских городах больше всего выросли ставки аренды двухкомнатных квартир — на 7%. Средняя двушка в исследуемых городах стоит 17,6 тыс. руб. в месяц.
РБК 03:38
Общество

Принц Гарри с женой сложили полномочия членов королевской семьи

К высокопоставленным членам относятся королева, ее дети, внуки от старшего сына — принцы Уильям и Гарри — и их жены.
РИА Новости вчера в 15:23
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

REGNUM вчера в 05:29
Общество

В Австрии обяжут магазины бесплатно раздавать просроченные продукты

Австрийские власти намерены обязать магазины бесплатно передавать просроченные продукты питания на нужды благотворительных организаций, сообщает ТАСС.
Инфорос 05:44
Происшествия

СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
РИА Новости 04:51
Общество

В Абхазии протестующие начали штурм администрации президента

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Общество

Wildberries открыла продажи в Европе

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries начал продажи на первом для него европейском рынке — в Польше, говорится в сообщении компании.
РБК 04:00
Армия и оружие

Появились спутниковые фото последствий удара по базе США в Ираке

На сайте сети National Public Radio опубликована спутниковая фотография, на которой можно увидеть последствия ракетного удара, нанесенного Корпусом стражей исламской революции (КСИР) по военной базе США Айн аль-Асад в иракской провинции Анбар.
РБК вчера в 12:26
Общество

Суд в Архангельской области признал незаконными объекты мусорного полигона в Шиесе

Коммерсантъ 05:54
Происшествия

Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.
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Шоу-бизнес

Андрей Губин никогда не вернется на сцену

ProUfu.ru вчера в 07:00
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Число игроков в Sea of Thieves достигло 10 миллионов

Компания Microsoft и исполнительный продюсер студии Rare Джо Нит объявили, что число игроков в Sea of Thieves достигло 10 миллионов.
Игромания.ру 01:57
Армия и оружие

Киев обвинил ОБСЕ в неточных данных по отводу войск в Донбассе

Представители Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинили представителей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в предоставлении недостоверной информации о нарушениях украинских силовиков в рамках соглашения по отводу сил и средств в Донбассе.
Известия 07 января в 14:07
Политика

В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

В Ливии назвали условие, при котором предложенное Россией и Турцией перемирие в стране может принести пользу.
РИА Новости 05:42
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На Чукотке оленевод выжил после 16 дней в тундре без еды

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Автоспорт

Николаев остановился на пятом этапе «Дакара» из-за проблем с мотором

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Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии IIHF

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин включён в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея, сообщается на сайте ИИХФ.
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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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