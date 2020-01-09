США направили письмо в совет безопасности ООН, в котором они заявили о готовности провести переговоры с Ираном. Как сообщает "Российская газета", Вашингтон объясняет атаку на Касема Сулеймани реализацией своего права на самооборону.

США заявили о готовности переговоров с Ираном

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