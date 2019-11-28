Политика
РИА НовостиСША заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины
США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.
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Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Общество
В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком
Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
Политика
СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам
В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
Политика
МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Космос
На МКС перестали работать все туалеты
Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря
Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.
Политика
Apple признала Крым частью Росcии
Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» была устранена компанией Apple.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева представила собственный бренд косметики
Знаменитость запустила собственный бренд косметики verabeauty. Об этом Вера Брежнева рассказала в своем Instagram-аккаунте.
Авто
АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»
Уже известно, что наибольшая выгода предоставляется на автомобиль Lada Largus, но какие конкретно скидки будут доступны – не сообщается.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Шоу-бизнес
Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе
Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы
Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
Политика
Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах
Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Политика
Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию
Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.
Политика
В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Футбол
Малком рассказал, что в России не сталкивался с расизмом
Бразильский вингер «Зенита» Малком заявил, что не фанаты сине-бело-голубых не оскорбляли его на расистской почве.
Происшествия
При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека
По данным спасателей, при нарушении технологического процесса произошел взрыв, а затем пожар на площади 20 кв. м. Пожар потушили, причины произошедшего выясняются.
Политика
«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января
В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Общество
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Футбол
«Зенит» победил «Лион» и вышел на второе место в группе
Баскетбол
Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации
Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Общество
Казань признана лидером по качеству жизни в России
Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца
Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Хоккей
«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс».
Политика
Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.
Происшествия
В городе Наджаф в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана
В городе Наджаф на юге Ирака демонстранты подожгли консульство Ирана. Манифестанты ворвались в здание консульства и подожгли его.
Футбол
Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?
Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.