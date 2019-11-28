США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.

США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

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Общество В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.

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