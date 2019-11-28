Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

США планируют продолжить оказывать давление на Россию в вопросе выполнения Минских соглашений. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Госдепа.
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США заявили о готовности продолжить давление на Россию из-за Украины

РИА Новостивчера в 17:47

В США заявили, что продолжат давление на РФ в вопросе выполнения минских договоренностей

ТАССвчера в 16:39

Госдеп: США продолжат давление на Россию

RT на русскомвчера в 16:43

Госдеп заявил о намерении давить на Россию по украинскому вопросу

Известиявчера в 18:30

Госдеп заявил о поддержке политики Зеленского перед нормандским саммитом

Газета.Ruвчера в 16:22

Госдеп США заявил о планах продолжать давление на Россию из-за Украины

РБКвчера в 20:08

США решили давить на Россию ради Украины

REGNUMвчера в 18:51
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Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Спорт

МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Труд 26 ноября в 10:14
Общество

В Госдуме объяснили отмену выплаты в 50 рублей по уходу за ребёнком

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал RT отмену с 1 января 2020 года ежемесячных компенсационных выплат в размере 50 рублей по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет.
RT на русском 26 ноября в 09:55
Политика

СМИ сообщили о реакции Макрона на письмо Путина по ракетам

В конце сентября Путин направил письмо странам — участницам НАТО и некоторым государствам, не входящим в блок, в частности Китаю, сообщал «Коммерсантъ».
РБК вчера в 19:03
Политика

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге.
Российская газета вчера в 21:26
Космос

На МКС перестали работать все туалеты

Все туалеты на борту Международной космической станции вышли из строя, о чем сообщили американские астронавты во время переговоров с центром управления полетами, трансляция которых ведется на сайте NASA.
Ruposters.ru вчера в 05:14
Общество

В Госдуму внесли законопроект о выходном 31 декабря

Депутаты и сенатор от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предлагают сделать 31 декабря выходным, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу одного из авторов Ярослава Нилова.
Коммерсантъ вчера в 21:24
Политика

Apple признала Крым частью Росcии

Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» была устранена компанией Apple.
Mockva.ru вчера в 06:15
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Вера Брежнева представила собственный бренд косметики

Знаменитость запустила собственный бренд косметики verabeauty. Об этом Вера Брежнева рассказала в своем Instagram-аккаунте.
iReactor вчера в 11:33
Авто

АвтоВАЗ объявил скидки на автомобили во время «Черной пятницы»

Уже известно, что наибольшая выгода предоставляется на автомобиль Lada Largus, но какие конкретно скидки будут доступны – не сообщается.
32CARS.ru вчера в 07:13
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Певица и телеведущая Ольга Орлова обнажилась прямо на работе

Певица и телеведущая Ольга Орлова выложила в Инстаграм свое фото без одежды.
Аргументы недели вчера в 07:15
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери после комы

Российский режиссер Андрей Кончаловский рассказал о состоянии своей дочери, которая в результате автомобильной аварии впала в кому.
ФАН вчера в 21:42
Политика

Три женщины обвинили посла США в ЕС в сексуальных домогательствах

Одна из обвинительниц утверждает, что посол обнажился перед ней. Отмечается, что Сондленд состоял с тремя женщинами в деловых отношениях.
Газета.Ru вчера в 20:26
Политика

Совфед отреагировал на заявление Госдепа о давлении на Россию

Константин Косачев, глава комитета Совфеда по международным делам, комментируя заявление Госдепа о «безусловной поддержке Украины и продолжении давления на Россию» сказал, что США в очередной раз продемонстрировали, что готовы действовать «цинично и деструктивно» ради главенства собственных интересов.
Pravda.Ru 00:41
Политика

В Раде назвали консервными банками вернувшиеся на Украину корабли

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива назвал задержанные в 2018 году в Керченском проливе и позже возвращенные украинской стороне корабли консервными банками.
Газета.Ru 00:27
Футбол

Малком рассказал, что в России не сталкивался с расизмом

Бразильский вингер «Зенита» Малком заявил, что не фанаты сине-бело-голубых не оскорбляли его на расистской почве.
Спорт день за днем вчера в 14:51
Происшествия

При взрыве на пивоварне в Пятигорске погибли два человека

По данным спасателей, при нарушении технологического процесса произошел взрыв, а затем пожар на площади 20 кв. м. Пожар потушили, причины произошедшего выясняются.
РБК 01:17
Политика

«Нафтогаз» считает, что «Газпром» «закрутит вентиль» 1 января

В письме, которое российский «Газпром» прислал украинскому «Нафтогазу», говорится, что 1 января в 10:00 мск у «Газпрома» не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины, напомнил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Коммерсантъ вчера в 22:59
Общество

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия вчера в 13:25
Футбол

«Зенит» победил «Лион» и вышел на второе место в группе

РБК вчера в 14:51
Баскетбол

Определились соперники сборной России в олимпийской квалификации

Сборная России в отборе к Олимпийским играм-2020 встретится с командами Мексики и Германии в группе A, встречи пройдут в хорватском Сплите.
Спорт день за днем вчера в 11:37
Общество

Казань признана лидером по качеству жизни в России

Казань стала лидером среди городов России по качеству жизни.
ТАСС 26 ноября в 05:10
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Дни24 вчера в 08:36
Хоккей

«Питтсбург» дома обыграл «Ванкувер». Малкин набрал 5 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» принимал «Ванкувер Кэнакс».
Чемпионат вчера в 22:06
Политика

Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ

Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек, где примет участие в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.
ТАСС вчера в 19:41
Происшествия

В городе Наджаф в Ираке протестующие подожгли консульство Ирана

В городе Наджаф на юге Ирака демонстранты подожгли консульство Ирана. Манифестанты ворвались в здание консульства и подожгли его.
Вести.Ru вчера в 16:47
Футбол

Мальме – Динамо Киев. Ставки. Кто выиграет в матче Лиги Европы?

Матч 5 тура групповой стадии Лиги Европы Мальме – Динамо Киев состоится в четверг 28 ноября в 23:00 (МСК) на стадионе Сведбанк.
Букмекеры.рф вчера в 14:28
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