Энергетика
Life.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти
За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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Минэнерго США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти
Московский Комсомолецвчера в 22:41
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:13, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Фигурное катание
Щербакова победила на турнире в Италии, опередив Туктамышеву
Хорошие новости вчера в 14:56
Энергетика
Названы сроки восстановления добычи нефти в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия может потратить несколько недель на восстановление поставок нефти после атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы, сообщает Reurets.
REGNUM 09:09
Политика
Талибы променяли США на Россию после провала переговоров
Представители США и талибов вели переговоры в течение нескольких месяцев в столице Катара Дохе и согласовали проект соглашения, согласно которому около 5 000 американских военнослужащих должны были покинуть Афганистана в обмен на гарантии безопасности со стороны талибов.
ГЛАС.RU вчера в 03:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Находящаяся в коме актриса Анастасия Заворотнюк не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет Telegram-канал Mash.
Газета.Ru 06:21
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru 00:50
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Общество
Атмосферное давление резко понизится в Москве с понедельника
Низкое атмосферное давление прогнозируется в Москве в течение всей рабочей недели.
ТАСС 07:51
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Экономика
Материнский капитал проиндексируют впервые за пять лет
По словам Голиковой, в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 млрд руб. на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновлении индексации.
Ведомости 13 сентября в 05:31
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 13 сентября в 10:15
Футбол
«Оренбург» вырвал победу над «Рубином»
"Оренбург" одержал домашнюю победу над казанским "Рубином" в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:54
Шоу-бизнес
Кураев о венчании Собчак и Богомолова: Жаль, красивый был храм
Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
Росбалт 13 сентября в 15:30
Политика
Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии
Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
News.ru 08:20
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию ЧП с самолетом Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Российская газета вчера в 01:05
Шоу-бизнес
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети
Фото и видео со свадьбы Собчак и Богомолова появились в Сети Звездные гости поделились в инстаграме самыми эффектными моментами торжества.
Экспресс газета вчера в 02:05
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье
Московский Комсомолец 08:15
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Волейбол
Женская сборная России по волейболу победила японок на Кубке мира
Сегодня, 15 сентября, в Йокогаме (Япония) продолжается Кубок мира по волейболу среди женских команд.
Весь спорт 09:01
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой рассказала о главной проблеме матери
Дочь телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга рассказала, что её мать переносит некоторые рабочие проблемы в личную жизнь.
Аргументы недели 08:28
Шоу-бизнес
Онколог оценил вероятность связи рака у Заворотнюк с процедурой ЭКО
ФАН 13 сентября в 20:06
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Кино
Джеймс Ганн опубликовал актёрский состав «Отряда самоубийц 2»
Американский режиссёр Джеймс Ганн, который известен зрителям по фильмам «Стражи Галактики» опубликовал актерский состав второй части кинокомикса «Отряд самоубийц».
iReactor вчера в 01:48