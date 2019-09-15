Энергетика

Life.ruLife.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти

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Минэнерго США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти

Московский Комсомолецвчера в 22:41
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:11, Вашингтон
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