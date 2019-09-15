Энергетика
Life.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти
За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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Минэнерго США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти
Московский Комсомолецвчера в 22:41
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Два астероида пролетят мимо Земли в выходные
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Страшно жить: как влияет экология на здоровье кузбассовцев
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Три дня в сентябре будут бушевать магнитные бури
Активность зафиксировала лаборатория рентгеновской астрономии солнца ФИАН, которая ведет непрерывный мониторинг.
Челнинские известия 07:25
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Созданы материалы, устойчивые к землетрясениям и взрывам
Инженеры из Сан-Диего представили разработанный недавно материал, который является уникально устойчивым к сильным ударам, в том числе к землетрясениям и взрывам.
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Общий трансферный бюджет мадридцев на ближайшие два межсезонья может составить € 441 млн.
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