Политика
Life.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти
За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:52, Вашингтон
Происшествия
Вертолет с пассажирами на борту пропал в Якутии
Российская газета 01:38
Политика
В Крыму призвали Зеленского узаконить нынешние границы Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил Украине забыть про Крым и Донбасс и узаконить нынешние реальные границы украинского государства.
News.ru вчера в 03:52
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Единоборства
Россиянин Манцигов стал чемпионом мира по греко-римской борьбе
ProstoProSport 11:46
Происшествия
Бывшего игрока КХЛ Мусатова задержали по обвинению в мошенничестве
В Москве правоохранительные органы задержали российского хоккеиста Игоря Мусатова, обвиняемого в мошенничестве с криптовалютой на общую сумму $800 тыс. (около 51,5 млн руб. по текущему курсу).
Коммерсантъ 11:10
Экономика
Правительство Украины утвердило бюджет на 2020 год
Украинское правительство утвердило проект бюджета на 2020 год с прогнозом роста ВВП на 3,3%. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
RT на русском 13:22
Единоборства
Гэтжи нокаутировал Серроне и вызвал на бой Хабиба
В главном бое турнира UFC в Ванкувере американец Джастин Гэтжи одержал досрочную победу над своим соотечественником Дональдом Серроне.
Нева Спорт 01:12
Шоу-бизнес
Свадебный поцелуй Собчак и Богомолова сняли на видео
Гости, прибывшие на банкет по поводу бракосочетания Ксении Собчак и Константина Богомолова, запечатлели на видео и опубликовали в соцсетях свадебный поцелуй светской львицы и режиссера.
ТВ Центр 13 сентября в 13:39
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Технологии
Оборудование для блокировки Telegram протестируют в Тюмени
Как пишет Reuters со ссылкой на свои источники, в наладке и установке оборудования участвуют специалисты Роскомнадзора и мобильные операторы.
Astera 13 сентября в 14:14
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Шоу-бизнес
Волочкова назвала свадьбу Собчак вакханалией
Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала свадьбу Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
URA.Ru 11:41
Энергетика
Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.
Газета.Ru 11:35
Происшествия
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном доме в Красноярске
Хлопок произошёл в жилом негазифицированном десятиэтажном доме в Красноярске, жильцы эвакуированы.
REGNUM 07:18
Авто
Синтез ретро и технологий в концепте Simplex от Mercedes
Около 118 лет назад компания Daimler-Motoren-Gesellschaft представила революционный автомобиль под названием Mercedes 35 PS.
Тарантас Ньюс 09:31
Футбол
Гвардиола поздравил «Ливерпуль» с чемпионством
РЕН ТВ вчера в 19:23
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Волейбол
Двукратная чемпионка мира Екатерина Гамова стала мамой
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова в ночь на воскресенье стала мамой, у нее родился сын, сообщил РИА Новости муж прославленной спортсменки Михаил Мукасей.
РИА Новости 09:55
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Космос
OneWeb запустит в декабре 34 спутника связи с Байконура
Запуск первой большой партии из 34 спутников британской компании OneWeb состоится в декабре.
ТАСС 12 сентября в 19:40
Футбол
Киевское «Динамо» не выигрывает уже шесть матчей подряд
Вчера в седьмом туре чемпионата Украины «Динамо» проиграло «Десне» со счётом 1:2.
Все про Спорт ру 12:44
Хоккей
«Торпедо» разгромило «Авангард» в матче КХЛ
Клуб из Нижнего Новгорода «Торпедо» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МК-Спорт 13:11
Общество
Гороскоп на 13 сентября: Весам звезды обещают полезные знакомства
Звезды обещают полезные знакомства.
Primpress.ru 13 сентября в 03:40
Общество
В Кемерове на месте сгоревшей «Зимней вишни» открыли Парк Ангелов
Сегодня в Кемерове открылся сквер, построенный на месте ТРЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года при пожаре погибло 60 человек.
Российская газета 06:21
Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
RT на русском 03:10
Экономика
Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года
Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 13 сентября в 11:46