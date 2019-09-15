За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.

США заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

Происшествия В Калининградской области туриста смыло волной в море Следователи выясняют обстоятельства гибели иностранного туриста, которого смыло волной в море в городе Зеленоградске Калининградской области, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Наталья Гацко.

Общество Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России Министерство труда и социальной защиты назвало самую высокооплачиваемую вакансию в России.

Здоровье Кардиолог назвал опасные для сна позы Главный внештатный кардиолог Минздрава республики Валерий Садовой назвал опасные позы для сна. Об этом сообщает "Спутник в Крыму".

Религия В РПЦ назвали зарплаты священников Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Шоу-бизнес Стало известно местонахождение Заворотнюк СМИ назвали клинику, в которой находится актриса Анастасия Заворотнюк, сообщает Ura.ru.

Энергетика Нефть может подорожать до $100 после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии Цена на нефть может вырасти до $100 за баррель после атаки на два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Происшествия Радикалы избили участников гей-парада в Харькове Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.

Политика Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.

Политика В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Футбол Тамбов — ЦСКА 0:2 ЦСКА в матче 9-го тура чемпионата России на выезде обыграл «Тамбов» со счетом 2:0. Первый гол на 84-й минуте забил Кристиан Бистрович, который минутой раньше вышел на замену.

Шоу-бизнес Станислав Садальский опубликовал переписку с Заворотнюк Согласно обнародованной переписке Садальского и Заворотнюк, девушку до глубины души растрогало такое внимание со стороны именитого артиста.

Здоровье В штате Нью-Йорк запретили электронные сигареты с вкусовыми добавками Штат Нью-Йорк запретит электронные сигареты с вкусовыми добавками, пока федеральные власти лишь рассматривают такую возможность, заявил губернатор штата Эндрю Куомо.

Политика Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Реал» и «Барселона» хотят переманить Клоппа Отмечается, что приход на тренерский мостик Юргена Клоппа может стать ключиком для «Реала» и «Барселоны» в реализации их желания подписать Виргила ван Дейка.

Происшествия Шесть человек погибли в результате ДТП в Чечне Шесть человек, включая двух детей, погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чечне.

Общество Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле» Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.

Политика Пушков оценил слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии Сенатор Алексей Пушков назвал циничным заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о бомбардировках Югославии.

Происшествия В курганской колонии убили заключенного В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.

Политика Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".