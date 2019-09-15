Политика

Life.ruLife.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти

РИА Новостивчера в 19:41

Советник Трампа заявил, что США при необходимости задействуют свои нефтяные резервы

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В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы

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Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

РБКвчера в 22:00

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Газета.Ruвчера в 20:24

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Российская газетавчера в 20:26

В США готовы выделить нефтяные резервы после атаки на НПЗ Саудовской Аравии

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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 16:53, Вашингтон
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