с чего всё началось

За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.

США заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

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