Политика

Life.ruLife.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти

За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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с чего всё началось
По данным
 агентства, министр энергетики Рик Перри поручил начать работу вместе с парижским Международным энергетическим агентством (МЭА) «над доступными вариантами коллективных действий в случае необходимости».
РБКвчера в 22:00

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Трамп разрешил использовать нефть из резерва США после атак на объекты Саудовской Аравии

ТАСС18:16

США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти

РИА Новостивчера в 19:41

В США заявили о готовности задействовать свои нефтяные резервы

RT на русском10:13

Трамп разрешил открыть резервы США после атак на объекты Эр-Рияда

Газета.Ru18:19

Трамп разрешил использовать резервную нефть после атаки на Абкайк

РЕН ТВ18:12

Минэнерго США выделит резервы для рынка нефти после атаки на Saudi Aramco

РБКвчера в 22:00

США распечатают нефтяные резервы в случае ухудшения ситуации на рынке

Российская газетавчера в 20:26
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 18:28, Вашингтон
Политика

Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому

Lenta.ru 13:32
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Представитель РПЦ усомнился в искренности Ксении Собчак

Вести.Ru 16:58
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Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости

Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости вчера в 05:06
Происшествия

Матч команд из Дагестана и Владикавказа завершился массовой дракой

Газета.Ru 16:55
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Кардиолог назвал опасные для сна позы

Газета.Ru 16:04
Политика

Премьер Украины хочет соединить Балтийское и Черное моря водным путем

РИА Новости вчера в 04:33
Игры

В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию.
Cyber.sports.ru 14:31
Армия и оружие

Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители

Дни24 12:50
Общество

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России

По данным Министерства труда и социальной защиты, самой высокооплачиваемой вакансией в России является должность механика по ремонту оборудования в отрасли рыбодобывающей промышленности, пишет газета "Известия".
РИА Новости 14:35
Политика

Путин проведет переговоры с Роухани на саммите в Анкаре

Ранее сообщалось, что президент РФ намерен обсудить ситуацию в сирийском Идлибе на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани в Анкаре.
ФАН 13 сентября в 10:46
Политика

РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году

России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.
Известия 14:44
Политика

Чемезов опроверг существование «политбюро» ближнего круга Путина

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК заявил об отсутствии «Политбюро 2.0» и процедуры коллегиального принятия ближним кругом президента.
РБК 17:02
Политика

Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».
РБК 12:19
Кино

Этот фильм навсегда изменил кино. Теперь «Матрица» возвращается

Lenta.ru 13 сентября в 17:05
Происшествия

При пожаре в жилом доме в Красноярске погибли 8 человек

Газета.Ru 17:45
Волейбол

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова стала мамой

38-летняя волейболистка является двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратным серебряным призёром Олимпийских игр (2000, 2004), двукратной чемпионкой Европы, серебряным призёром Кубка мира и 11-кратной чемпионка России.
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Киберспорт

Forze сыграла вничью с Ninjas in Pyjamas на BLAST Pro Series: Moscow

Cyber.sports.ru вчера в 07:33
Футбол

Защитник ЦСКА Гогуа получил травму в матче против «Тамбова»

Sports.ru 10:41
Шоу-бизнес

Андрей Разин: «Анастасии Заворотнюк осталось жить несколько дней»

На днях продюсер группы "Ласковый май" связался с клиникой, в которой лежит Заворотнюк.
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Политика

В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты

Владимир Путин в курсе атаки дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:35
Происшествия

В курганской колонии убили заключенного

В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Здоровье

Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк

РИА Новости вчера в 19:41
Происшествия

В Калининградской области туриста смыло волной в море

РИА Новости 16:07
Происшествия

Жившая на свалке 12-летняя украинка родила ребенка

Газета.Ru 17:01
Здоровье

Сменный график работы может быть опасен для здоровья

Специалисты шведского Института стресса пришли к выводу, что работа посменного типа может вызывать чрезмерное эмоциональное напряжение, систематическую накопленную усталость, проблемы с концентрацией, ухудшение социального взаимодействия в семье, а так же серьезные осложнения в будущем для организма людей, в том числе, и онкологические заболевания.
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Шоу-бизнес

Армен Джигарханян воссоединился с бывшей супругой

Народный артист России Армен Джигарханян воссоединился со своей бывшей супругой Татьяной Власовой, с которой развелся незадолго до женитьбы на Виталине Цимбалюк-Романовской.
Экономика сегодня 16:07
Космос

NASA изменило график выхода астронавтов в открытый космос с МКС

Астронавты NASA на Международной космической станции (МКС) выйдут в открытый космос пять раз в сентябре-октябре, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на космическое агентство.
Коммерсантъ 13 сентября в 00:57
Гаджеты

Очередное обновление для Windows 10 принесло с собой новые проблемы

Microsoft выпустила очередной патч для Windows 10, который исправил старые проблемы, но принес с собой новые.
REGNUM 13 сентября в 09:25
Армия и оружие

National Interest оценил мощь российской торпеды «Шквал»

Эксперты американского издания National Interest заявили, что уникальные скоростные показатели российской подводной торпеды "Шквал" могут перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море.
РЕН ТВ вчера в 09:41
Политика

Авен не согласился с утверждениями об изжившей себя либеральной идее

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен заявил, что сохраняет приверженность либеральным экономическим ценностям, несмотря на утверждения о том, что они изжили себя и в определенной мере дискредитированы в глазах российского населения, передает ТАСС 15 сентября.
Известия 14:19
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