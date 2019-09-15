Политика
Life.ruСША заявили о готовности выделить резервы для поддержания рынка нефти
За нападение взяли ответственность йеменские повстанцы-хуситы, атаковавшие предприятия с помощью десяти беспилотников. В то же время госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во всём виноват Иран.
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Политика
В проект бюджета Украины заложили почти $10 млрд на оборону
Правительство Украины заложило в бюджет 245,8 млрд гривен (более $9,9 млрд) для обеспечения обороны и безопасности страны, заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.
Коммерсантъ 10:47
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Шоу-бизнес
Вера Алентова вышла в свет после слухов о пластике
StarHit.ru вчера в 02:00
Энергетика
WSJ сообщила о сроках восстановления нефтедобычи в Саудовской Аравии
Саудовская Аравия планирует к 16 сентября восстановить нефтедобычу на треть, сообщает 15 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников.
Известия 15:03
Авто
Названы топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России
Возглавил рейтинг Volkswagen Tiguan — один из лидеров российского рынка SUV и вторая по популярности модель немецкой марки после седана Polo.
Автоновости дня 02:51
Происшествия
В Свердловской области автомобиль утонул в реке
Автомобиль УАЗ утонул в реке в Нижнетурьинском округе Свердловской области, три человека погибли, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости 10:28
Политика
Зеленский не внял сигналу из Белого дома
Глава Белого дома хотел упредить продажу запорожского предприятия "Мотор Сич" компаниям из КНР.
Вести.Ru 13:22
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Ранее сообщалось, что участников гей-парада атаковали во время шествия в Киеве.
Газета.Ru 12:26
Общество
Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления.
Lenta.ru 06:45
Армия и оружие
Американский военный самолет выдал себя за гражданский борт и пролетел у самых границ Крыма
ГЛАС.RU вчера в 01:47
Игры
Cyberpunk 2077 – Процедурно-сгенерированных квестов не будет
CD Projekt Red пошла с Cyberpunk 2077, по последнему пути, каждый квест и задача пишется вручную командой разработчиков.
Srnsk 04:12
Политика
Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко
Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.
Аргументы недели 15:03
Происшествия
В МАК отчитались о причинах ЧП с A321
15 августа пассажирский самолет А321 совершил аварийную посадку в кукурузном поле Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный доклад по расследованию инцидента с авиалайнером A321, экстренно приземлившимся в кукурузном поле в Московской области, сообщает ТАСС.
Аргументы и Факты 13 сентября в 23:21
Политика
Жириновский предрек Украине конец из-за выдачи российских паспортов
Выдача российских паспортов украинским гражданам является единственным способом «остановить американизацию Украины».
РБК 14:31
Шоу-бизнес
Киркоров спел на свадьбе Собчак и Богомолова
Певец Филипп Киркоров выступил на свадьбе телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
РИА Новости вчера в 02:33
Происшествия
В курганской колонии убили заключенного
В исправительной колонии в Курганской области убили заключенного. Об этом сообщили РБК в УФСИН России по Курганской области.
РБК 08:15
Происшествия
Полиция задержала двух пассажирок рейса Симферополь — Москва
RT на русском 11:19
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Вандалы осквернили памятник евреям, установленный на месте массового убийства в селе Богдановка Николаевской области на Украине.
Lenta.ru 13:32
Футбол
«Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов»
"Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".
Российская газета 14:00
Общество
На месте «Зимней вишни» в Кемерове открыли парк Ангелов
В Кемерове открыли сквер, сооружённый на месте торгового центра «Зимняя вишня», где при пожаре в марте 2018 года погибли 60 человек, в том числе 37 детей.
RT на русском 09:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перестала сама дышать и впала в глубокую кому
48-летняя популярная российская актриса Анастасия Заворотнюк перестала самостоятельно дышать и впала в глубокую кому, сообщают ряд федеральных СМИ.
Ugpressa.ru 09:18
Шоу-бизнес
Мать и муж Заворотнюк прибыли в больницу
Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
Мойка78 вчера в 18:35
Хоккей
Илья Воробьев: «„Металлургу“ пока не хватает силенок»
Пока силенок не хватает, «физики» и много чего другого, скажу честно.
Матч ТВ 15:18
Происшествия
В Казахстане поезд столкнулся с автобусом
Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:43
Политика
Джонсон сравнил «вырывающуюся» из Евросоюза Британию с Халком
Премьер министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что, подобно "Невероятному Халку", его страна вырвется из оков Евросоюза, сообщает издание Mail on Sunday.
РИА Новости 09:41
Общество
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсионных выплат
Ранее в ПФР предложили пересмотреть систему выплат накопительной пенсии и назначать её только тем россиянам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 07:56
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала, за что убили ее гражданского мужа
В это воскресенье гостем нового выпуска провокационного шоу «Секрет на миллион» станет фигуристка, заслуженный мастер спорта, трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России Мария Бутырская.
7Дней.ру 13 сентября в 13:00