Министерство энергетики США заявило о готовности выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти в связи с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.

США заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти

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