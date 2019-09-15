Энергетика
Комсомольская правдаСША заявили о готовности выделить резервы для стабилизации рынка нефти
Министерство энергетики США заявило о готовности выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти в связи с атаками на НПЗ в Саудовской Аравии.
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Минэнерго США готово выделить стратегические резервы для стабилизации рынка нефти
Московский Комсомолецвчера в 22:41
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:08, Вашингтон
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Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Иран в нападении на несколько предприятий национальной нефтяной компании Саудовской Аравии.
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Протодьякон Андрей Кураев прокомментировал сообщения о венчании телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова в храме Вознесения Господня у Никитских ворот.
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Как заявил нейрохирург, если "опухоль развилась до такой стадии, что пациент находится в коме, возможности провести операцию уже нет".
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В Красноярске совершил посадку Як-42 с отказавшим двигателем
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Волочкова призналась, что получила приглашение на свадьбу за неделю до мероприятия.
МонаВиста вчера в 07:32
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Сноуден заявил о желании получить убежище во Франции
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден попросил предоставить ему убежище во Франции.
РБК вчера в 17:54
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В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Экспедиционный транспортный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор.
РИА Новости вчера в 23:41
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РБК 02:04
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Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости вчера в 14:34
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Станислав Садальский опубликовал переписку с Анастасией Заворотнюк
Актер Станислав Садальский обнародовал переписку с актрисой Анастасией Заворотнюк на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Вечерняя Москва 00:24
Шоу-бизнес
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Создатель и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 14 сентября написал, что молится за здоровье Заворотнюк.
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Как сообщает ТАСС, в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации сделали заявление, что российский многофункциональный истребитель Су-35 прибыл в Турцию для участия в технологическом фестивале «Технофест».
Военное дело вчера в 08:25
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Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о пополнении в своем семействе.
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UfaTime.ru вчера в 07:49
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Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино после победы над «Кристал Пэлас» (4:0) поговорил о домашнем стадионе клуба.
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