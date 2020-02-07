Политика

РБКРБКСША объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома. В Вашингтоне уточнили, что операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа.
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с чего всё началось
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится
 в сообщении Белого дома.
РБКвчера в 18:35

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В Йемене уничтожен один из лидеров «Аль-Каиды»

Вести.Ruвчера в 19:23

Ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Йемене

Lenta.ruвчера в 18:49

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

РБКвчера в 19:07

США уничтожили лидера «Аль-Каиды»* в Йемене

Газета.Ruвчера в 18:53

Белый дом сообщил о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене Касема ар-Райми

ТАССвчера в 19:08

США объявили о ликвидации главаря «Аль-Каиды» в Йемене

RT на русскомвчера в 18:42

США уничтожили одного из лидеров «Аль-Каиды»*, заявил Трамп

РИА Новостивчера в 18:22
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Политика

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 02:04
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката

Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
ТАСС вчера в 17:25
Происшествия

Два человека провалились под лед в Петербурге

ТАСС вчера в 11:15
Экономика

Партнер UFG рассказала о доходах семьи Мишустина. Письмо компании

Мишустин стал президентом UFG Capital Partners и управляющим партнером UFG Asset Management, которые входят в группу компаний UFG.
РБК вчера в 16:01
Происшествия

Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе

Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
РИА Новости вчера в 16:14
Экономика

Philip Morris выплатила 24 млрд рублей после претензий российских налоговиков

Последние годы ФНС активно проверяет табачные компании, так как обнаружила манипуляции с налогами.
Говорит Москва 01:38
Политика

Иностранцам упростят процедуру получения гражданства России

Наконец, 29 января стало известно, что МВД России планирует упростить процедуру получения гражданства для граждан Белоруссии и Украины.
Газета.Ru 02:21
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе 2020 года российские и турецкие военные специалисты погибли в зоне деэскалации Идлиб, сообщило Министерство иностранных дел России.
Коммерсантъ вчера в 03:51
Экономика

Новые технологии внедряет «Роснефть» на Эргинском кластере

Открытый регион - Югра 01:46
Происшествия

У берегов Эстонии затонул российский рыболовный траулер

Семь человек спасены с российского рыболовного траулера, который затонул у берегов Эстонии. Об этом сообщает 7 февраля портал ERR.
REGNUM 02:05
Общество

Суд ограничил в правах родителей живущей в медцентре девочки

"Суд постановил ограничить родительские права родителей девочки - Татьяны Максимовой и Юрия Зинкина", - зачитала решение судья Наталья Коржавина.
Газета.Ru 05 февраля в 12:25
Экономика

России предрекли рост цен на жилье

В России в ближайшие два года увеличится стоимость жилья. В Совете Федерации предрекли рост цен на недвижимость на 25 процентов.
Lenta.ru 05 февраля в 17:09
Общество

Китайцев, прилетевших в Екатеринбург, закрыли на карантин

Жителей Китая, прилетевших сегодня в Екатеринбург из Пекина, привезли из «Кольцово» на автобусе в центр «Бодрость».
JustMedia 02:45
Наука

Дефекты катода улучшили производительность батареи

Химики из США выяснили, что увеличение количества структурных дефектов в материале катода может улучшить производительность источника тока.
Индикатор вчера в 10:18
Армия и оружие

Во время ударов Израиля по Сирии могли сбить пассажирский самолет

Газета.Ru 01:42
Происшествия

В Ростовской области завершили расследование дела серийного убийцы

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Ростовской области Давида Сарабашяна, обвиняемого в насилии и убийствах пяти девушек, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 01:56
Общество

Путин пригрозил закрыть наживающиеся на коронавирусе аптеки

Владимир Путин потребовал отбирать лицензии у аптек, которые из-за ситуации с коронавирусом завышают цены на средства индивидуальной защиты и противовирусные препараты.
ТВ Центр 05 февраля в 08:14
Политика

Вылет части российской делегации в Сочи задерживается

Вылет российских журналистов и части делегации в Сочи, где должны пройти переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, задерживается из-за погодных условий.
RT на русском 01:40
Культура

Актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет

В США в возрасте 103 лет умер актер Кирк Дуглас. Он считался последним представителем "золотой эры" Голливуда.
РЕН ТВ 05 февраля в 18:49
Экономика

En+ Group выкупит долю ВТБ в группе

En+ Group выкупит долю ВТБ в группе за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении группы.
ТАСС вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Пелагея призналась, что не живет с хоккеистом Телегиным уже 8 месяцев

Российская певица Пелагея заявила, что по горло сыта нынешней ситуацией, складывающейся вокруг ее развода с хоккеистом Иваном Телегиным.
Московский Комсомолец 02:36
Происшествия

В Москве задержан соучастник убийства «Япончика»

Следствие по делу об убийстве в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу "Япончик" задержало обвиняемого в данном преступлении Муртаза Шаданию.
Газета.Ru вчера в 05:54
Шоу-бизнес

Вера Брежнева отметила день рождения в горах

Свой 38-й день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах.
News.ru вчера в 10:08
Политика

В Совфеде могут появиться пожизненные сенаторы

У Чубарьяна, отметил он, есть предложения по количеству сенаторов от РФ и пожизненных членов верхней палаты, основанные на международном опыте.
Российская газета вчера в 04:15
Космос

В России появится телескоп для поиска внеземных цивилизаций

ПолитРоссия 01:48
Авто

Дизайн новой BMW 4-Series раскрыли до премьеры

В аккаунте Bmwblog в социальной сети Instagram появились фотографии прототипа будущей BMW 4-Series практически без защитного камуфляжа.
Тарантас Ньюс вчера в 04:40
Политика

Алексей Гордеев станет вице-спикером Госдумы

Экс-глава Минсельхоза Алексей Гордеев переходит в Госдуму и в перспективе может претендовать на пост вице-спикера нижней палаты парламента.
REGNUM 00:54
Здоровье

Диетолог рассказала о пользе и вреде семечек

Семечки подсолнечника положительно влияют на здоровье человека и даже могут защитить от старения, считает врач-диетолог Тамара Прунцева.
Волгоградская правда вчера в 21:19
Происшествия

Коронавирус у россиян на лайнере в Японии не обнаружили

По данным посольства России в Японии, коронавирус не диагностирован у российских граждан на борту круизного судна Diamond Princess, находящегося на карантине рядом с городом Иокогама.
RT на русском 05 февраля в 21:12
Технологии

Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян

Жители России начали жаловаться на внезапную блокировку своих смарт-телевизоров бренда Samsung - на экране устройства отображалась надпись, что оно не может работать в данном регионе, из-за чего часть функций оказалась недоступна.
Газета.Ru 01:27
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