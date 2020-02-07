Политика
РБКСША объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»
США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома. В Вашингтоне уточнили, что операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа.
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США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома.РБКвчера в 18:35
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