с чего всё началось

США в результате спецоперации убили лидера запрещенной в России террористической группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) Касима аль-Райми, говорится в сообщении Белого дома. В Вашингтоне уточнили, что операция проводилась по приказу президента Дональда Трампа.

США объявили об убийстве лидера «Аль-Каиды на Аравийском полуострове»

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