Политика
ФАНСША начали поставку сжиженного газа на Украину
США начали поставку сжиженного газа на Украину. Напомним, американская, польская и украинская стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.
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Армия и оружие
Российская армия получит около ста бронеавтомобилей «Атлет»
Около ста новейших бронеавтомобилей «Атлет» разработки «Военно-промышленной компании» могут поступить на вооружение российской армии.
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Кино
50-летний малыш Йода умилил зрителей
Политика
Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана»
Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.
Политика
Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР
У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
Общество
Москвичей предупредили о чрезвычайно высоком давлении
В Москве ожидается «чрезвычайно высокое» атмосферное давление после наступления метеорологической зимы.
Политика
Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей
Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.
Общество
Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ
Общество
Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль
На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Общество
В МВД хотят ужесточить правила прохождения медкомиссий водителями
Отмечается, что передавать данные о заключениях и аннулировании справок обяжут и государственные, и частные медицинские организации.
Общество
Михайлов день: что запрещено делать 21 ноября
Общество
В МВД появятся подразделения по борьбе с наркотиками в интернете
Подразделения МВД России по борьбе с распространением наркотиков в интернете появятся с 2020 года.
Политика
Рабинович о ситуации на Украине: Даже Порошенко такого не позволял
Новая власть, по мнению Рабиновича, никак не меняет сложившуюся ситуацию.
Технологии
Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen для выработки чистой энергии
Билл Гейтс финансирует стартап Heliogen, нацеленный на развитие в сфере чистой энергетики.
Авто
Kia Seltos во внедорожном обвесе представили в США
Компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер KIA Seltos для рынка США и два его внедорожных концепта – X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.
Общество
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Политика
В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли
Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.
Космос
Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний
Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.
Футбол
Утвержден стадион для последнего матча «Торпедо» в году
Как стало известно Sobesednik.ru, московское «Торпедо» и ФНЛ официально согласовали проведение встречи 25-го тура c «Лучом» на стадионе Спортгородка «Лужников».
Общество
По хищениям на космодроме Восточный возбудили два новых дела
Кино
Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix
За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.
Футбол
Точилин покинет пост главного тренера «Сочи»
Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.
Транспорт
Опубликовано видео движения поезда по МЦД-1 от станции Одинцово
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Происшествия
В Петербурге мужчина получил ножевое ранение на станции метро
Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах конфликта на станции метро "Площадь Восстания", в результате которого один мужчина задержан, а второй госпитализирован с ножевым ранением.
Происшествия
Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
Появилось видео попытки бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова схватить кортик во время проведения следственного эксперимента.
Происшествия
Около Керченского пролива загорелось судно
Недалеко от Керченского пролива очевидцы заметили горящее судно.