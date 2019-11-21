Политика

ФАНФАНСША начали поставку сжиженного газа на Украину

США начали поставку сжиженного газа на Украину. Напомним, американская, польская и украинская стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.
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Первая партия американского сжиженного газа пришла на Украину

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