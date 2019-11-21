США начали поставку сжиженного газа на Украину. Напомним, американская, польская и украинская стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа 31 августа.

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Политика Зеленский призвал найти и наказать убийц участников «майдана» Виновные в «деле майдана» должны быть найдены и понести наказание, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время торжеств «в честь» годовщины начала госпереворота на Украине, сообщил 21 ноября телеканал 112.ua.

Политика Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.

Политика Матиос опубликовал список пропаж с задержанных под Крымом кораблей Бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал документ, в котором указан перечень повреждений и отсутствия имущества на украинских военных кораблях, которые были задержаны под Крымом в ноябре прошлого года.

Авто Kia Seltos во внедорожном обвесе представили в США Компания KIA представила на автосалоне в Лос-Анджелесе кроссовер KIA Seltos для рынка США и два его внедорожных концепта – X-Line Trail Attack Concept и X-Line Urban Concept.

Политика В Польше раскритиковали С-400 из-за кривизны Земли Издание отмечает, что радар комплекса способен обнаруживать цели в соответствии с заявляемыми характеристиками только при условии его поднятия на несколько километров над поверхностью Земли.

Космос Опытная ракета SpaceX взорвалась во время испытаний Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался в ходе испытания на полигоне в Бока Чика на юге американского штата Техас, сообщается на сайте NASAspaceflight, опубликовавшем видеозапись с места события.

Кино Новый постер первого сезона «Ведьмака» от Netflix За месяц до премьеры первого сезона «Ведьмака», которая состоится уже 20 декабря, авторы сериала и стриминговый сервис Netflix представили новый постер шоу.

Футбол Точилин покинет пост главного тренера «Сочи» Александр Точилин покинет пост главного тренера клуба Российской премьер-лиги "Сочи", сообщил в своем Telegram-канале бывший пресс-атташе московского "Динамо" Константин Алексеев.