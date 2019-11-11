Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве. Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
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Первая партия американского сжиженного газа пришла на Украину

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В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

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США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

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РБКвчера в 17:52

Сжиженный газ для Украины прибыл из США в Польшу

Телеканал 360°вчера в 15:31

В Польшу из США прибыл танкер со сжиженным газом для Украины

REGNUMвчера в 13:02

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новостивчера в 20:25
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В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
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Lenta.ru вчера в 19:53
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УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
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В школах Якутии начнут ежедневно исполнять гимн РФ

Ruposters.ru вчера в 09:31
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