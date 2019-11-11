Политика
РИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве. Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
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Общество
ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда
Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
Политика
Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков
Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись
Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Технологии
Финансируемый Биллом Гейтсом стартап совершит прорыв к чистой энергии
Финансируемый предпринимателем Биллом Гейтсом стартап Heliogen совершит прорыв к экологически чистой энергии.
Общество
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК России) при строительстве объектов космодрома Восточный.
Происшествия
В Сибири пресекли контрабанду древесины на 600 млн рублей
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк 21 ноября, ущерб может превышать 600 млн рублей.
Армия и оружие
На Украине раскрыли подробности боев за аэропорт Донецка
Армия и оружие
NI счел новый автомат ШАК-12 «ужасом на поле боя»
Политика
В США допускают введение санкций для задержки «Северного потока — 2»
По мнению Круза, США могут «остановить или отложить более чем на год» ввод «Северного потока — 2» с помощью санкций.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
Кино
Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Футбол
Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
Путин назвал бесперспективными технологии добычи сланцевой нефти
Президент РФ Владимир Путин назвал варварскими сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти.
Общество
Волож прокомментировал сравнения «Яндекса» с Google
В работе и структуре «Яндекса» и Google существует множество различий, заявил в ходе форума «Россия Зовёт» генеральный директор российской интернет-компании Аркадий Волож.
Экономика
Новак заявил, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа
Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
Авто
Названы самые ликвидные автомобили российского авторынка
Общество
СахГУ закрывает филиал в Александровске-Сахалинском
В Александровске-Сахалинском три учреждения среднего-профессионального образования, и комплектуются они не в полной мере, потому что выпускников 9-11 классов становится все меньше, меньше и меньше, — отметил Бармин.
Единоборства
Хабиб о схватке своего отца с Махачевым: За отца и двор стреляю в упор
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Политика
Суд ООН требует от России ответить на иск Украины
Международный суд Организации Объединённых Наций постановил, что Российская Федерация должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) завел дисциплинарное дело в отношении национальной сборной Бельгии после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года с Россией.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Экономика
Путин заявил о рисках низкой инфляции для развития экономики
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что по итогам 2019 года инфляция (декабрь к декабрю), скорее всего, уйдет «гораздо ниже» официального прогноза в 3,8%. По версии Минэкономразвития, низкая инфляция — отражение слабого потребительского спроса, и риском добавочного давления на цены являются меры ЦБ по охлаждению потребительского кредитования.
Гаджеты
Apple готовит «новое поколение приложений» для Windows
Издание Neowin обнаружило, что компания ищет разработчиков для "создания нового поколения медиаприложений для Windows".
Происшествия
Виновному в самоубийстве уральского срочника вынесли приговор
Футбол
Роберт Морено — об увольнении с поста главного тренера сборной Испании: «Моя совесть чиста»
Бывший главный тренер сборной Испании Роберт Морено выступил с заявлением после возвращения на этот пост Луиса Энрике.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о регионах с теплой погодой в декабре
Ранее в Росгидромете рассказали, что в январе температура будет соответствовать норме во всех регионах, кроме Якутии.
Общество