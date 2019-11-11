Политика
РИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве. Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 21:45, Ашберн
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Здоровье
«Трезвая Россия» попросила Минздрав запретить продажу табака около школ
Федеральный проект "Трезвая Россия" направил письмо в Минздрав РФ с просьбой запретить продавать табачные изделия в радиусе менее 1 км от образовательных, медицинских и других социальных учреждений.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Политика
Моралес признался в желании вернуться в Боливию
Бывший лидер Боливии Эво Моралес заявил, что хочет вернуться домой в Боливию, но боится, что с ним может что-то случиться.
Футбол
РФС обещает найти и наказать фанатов, оскорбивших Артема Дзюбу
Руководство Российского футбольного союза со всей серьезностью отнеслось к скандалу, случившемуся на матче Евро-2020 между сборными Сан-Марино и России, когда группа российский фанатов скандировала оскорбления в адрес капитана нашей команды Артема Дзюбы.
Армия и оружие
Вторая пара истребителей Су-30СМ прибыла в Белоруссию
"20 ноября на аэродроме авиационной базы в Барановичах приземлились еще два многоцелевых истребителя Су-30СМ. Таким образом, выполнены обязательства на поставку по контракту боевой авиационной техники на 2019 год", - отметили в оборонном ведомстве.
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Сирии
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что израильская атака была осуществлена в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства силами «Аль‑Кудс» с сирийской стороны.
Политика
Зеленский назвал условие проведения выборов в Донбассе
Украина проведет выборы в Донбассе только после того, как полностью восстановит контроль над этой территорией.
Транспорт
Путин примет участие в открытии платной трассы «Москва — Петербург»
Президент России Владимир Путин в конце ноября примет участие в открытии платной трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург».
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Политика
В МИД ответили на территориальные претензии Эстонии
Москва сожалеет, что Таллин продолжает делать абсурдные заявления о территориальных претензиях к России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Дмитрия Маликова-младшего призналась, что стала мамой
По информации журналистов, Анастасия Толстая родила своему возлюбленному девочку. К слову, Дмитрий пока не женился на матери своей дочери.
Политика
Украина решила потребовать от России $51 млн за потерю портов в Крыму
«Администрация морских портов Украины» (АМПУ) объявила о намерении предъявить до конца 2019 года правительству России требование компенсировать убытки, понесенные в результате потери филиалов, управлявших портами Крыма до утраты контроля над полуостровом.
Здоровье
Главврач омской больницы мечтает о возвращении Стороженко
По мнению Юрия Шаповалова, бывшего главу Минздрава «усиленно уничтожали». Он считает, что Стороженко мог бы возглавить крупную больницу.
Экономика
Заксобрание в 1-м чтении одобрило бюджет Иркутской области на 2020 год
Законодательное собрание Иркутской области на сессии 20 ноября в первом чтении одобрило бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.
Общество
Владимир Путин призвал добиться роста располагаемых доходов россиян
Владимир Путин призвал правительство добиться увеличения реальных располагаемых доходов россиян.
Здоровье
Главврач наркодиспансера: Справки для калининградских водителей подорожают с 200 рублей до шести тысяч
Хотим сделать оптимально для калининградцев, потому что было 210 рублей а тут сразу пять-шесть тысяч.
Технологии
Клиенты Tele2 смогут выпускать и токенизировать цифровые карты
Tele2 в партнерстве с платежной системой Mastercard и компанией Cardsmobile запускает операторский кошелек, который совмещает возможность эмиссии и токенизации карт.
Общество
Госорганы прекратят прием граждан к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".
Культура
На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»
Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
Транспорт
Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД
До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Культура
В Красноярском крае в ближайшие дни начнут действовать еще два цифровых кинозала
Напомним, в Красноярском крае цифровые кинозалы, открытые при поддержке Фонда кино, в рамках национального проекта «Культура», уже действуют в городах Бородино, Дивногорск, Шарыпово, Сосновоборск и Уяр, поселках Балахта и Курагино, селах Новоселово и Дзержинское.