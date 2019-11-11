Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве. Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
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В Польшу прибыло судно со сжиженным природным газом из США для Украины

ТАСС05:05

США сообщили о начале поставок СПГ на Украину

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В Польшу из США прибыл танкер со сжиженным газом для Украины

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США сообщили о начале поставок американского сжиженного газа на Украину

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Телеканал 360°15:31

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

РИА Новости20:25
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