Американский танкер со сжиженным природным газом (СПГ) находится на пути на Украину. Об этом в фейсбуке заявили в посольстве США в Киеве. Как стало известно, судно накануне прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

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