Политика
РИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
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Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Теннис
Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Дэвиса
Политика
Путин рассказал о тревоге после первых санкций США
Владимир Путин добавил, что антироссийские санкции носят эффект бумеранга.
Общество
Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями
Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».
Общество
Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос
Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.
Происшествия
Контрабандисты вывезли за рубеж томский лес на 600 млн рублей
По предварительным данным, стоимость экспортируемой за рубеж продукции может превысить 600 млн рублей.
Хоккей
«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Общество
Туристы голосованием изменили курс круизного лайнера в Испании
Общество
Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции
Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.
Футбол
Моуринью прокомментировал назначение в «Тоттенхэм»
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Кино
Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужчин
Режиссер фильма о девушках-спецагентах «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс заявила, что картина провалилась в прокате из-за того, что мужчины не хотят смотреть экшен-фильмы с женщинами в главных ролях.
Политика
ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти
По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
Общество
МВД предложило новые способы проверки здоровья российских водителей
Прохождение водительских медкомиссий может быть ужесточено в рамках предложенного МВД России законопроекта.
Политика
В Европарламенте обвинили Францию в традиции поддаваться давлению РФ
Польский депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский считает, что у Франции есть старая традиция, которая позволяет стране поддаваться России.
Политика
Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков
Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.
Политика
Путин открестился от сланцевой нефти
По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.
Политика
Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника
Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Общество
СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме Восточный, пишут СМИ
Следственный комитет возбудил два новых уголовных дела о хищении на космодроме Восточный, сообщает "Коммерсант".
Гаджеты
Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10
Компания Samsung рассказала о будущем своих смартфонов серии Galaxy A. Начиная с 2020 года, абсолютно все мобильные телефоны линейки, даже самые дешевые модели, будут работать под управлением операционной системы Android 10.
Экономика
Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года
Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых российских Instagram-блогеров
Рейтинг российских блогеров, зарабатывающих в сети Instagram, возглавила Ксения Собчак.
Экономика
«Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций
Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.
Технологии
Дуров призвал пользователей удалять WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал пользователей WhatsApp удалить приложение из-за возможных хакерских атак.
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк ответили на сообщения о планах Чернышева развестись
Сообщения о планах фигуриста Петра Чернышева развестись с Анастасией Заворотнюк являются ложью, заявили близкие актрисы.
Происшествия
Под Ростовом-на-Дону на рынке «Атлант» вспыхнул пожар
По информации ведомства, огонь вспыхнул на территории двухэтажного торгового павильона. Сообщение в экстренные службы поступило в 7:47 мск.