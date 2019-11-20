К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.

Общество Помощник Кадырова объяснил извинения от блогеров традициями Дудаев рассказал, что в таких случаях власти могут позвонить человеку и объяснить, что, согласно «древним правилам поведения», теми или иными действиями или словами он «задевает честь и достоинство нашего народа».

Общество Космонавт Рязанский объяснил редкие полеты россиянок в космос Рязанский добавил, что ждет полета на орбиту единственной на сегодняшний день женщины в российском отряда космонавтов — Анны Кикиной.

Хоккей «Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.

Политика Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Общество Руки-Базуки показал новое видео с руками после операции Блогер Кирилл Терёшин, известный под прозвищем Руки-Базуки, опубликовал в своём «инстаграме» новое видео, на котором можно посмотреть, как выглядят его руки после операции.

Политика Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Кино Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила в провале фильма мужчин Режиссер фильма о девушках-спецагентах «Ангелы Чарли» Элизабет Бэнкс заявила, что картина провалилась в прокате из-за того, что мужчины не хотят смотреть экшен-фильмы с женщинами в главных ролях.

Политика ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.

Политика Переданные Россией Украине корабли прибыли в Очаков Корреспондент украинского "Пятого канала" сообщила в прямом эфире, что все три переданные Россией Украине корабля, ранее задержанные у Керченского пролива, прибыли в военную гавань Очакова в Николаевской области.

Политика Путин открестился от сланцевой нефти По оценкам Международного энергетического агентства, к 2025 году США обгонят Россию по темпам прироста добычи нефти благодаря сланцевым запасам.

Политика Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.

Гаджеты Все смартфоны Samsung серии Galaxy A получат Android 10 Компания Samsung рассказала о будущем своих смартфонов серии Galaxy A. Начиная с 2020 года, абсолютно все мобильные телефоны линейки, даже самые дешевые модели, будут работать под управлением операционной системы Android 10.

Экономика Число компаний-однодневок в России сократилось в 10 раз с 2016 года Количество организаций-однодневок в России с 2016 года сократилось в 10 раз, с 32% от общего числа компаний в стране до 3,1%. Об этом сообщил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин в интервью газете "Коммерсантъ".

Экономика «Газпром» продаст на Мосбирже 3,59% своих акций Напомним, в июле «дочки» «Газпрома» — Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр) — заключили соглашение о размещении на Московской бирже 693,63 млн акций (2,93%) «Газпрома», которые были проданы за 139 млрд руб. с дисконтом 5,4% к рыночной цене одному крупному инвестору.