Политика

РИА НовостиРИА НовостиСША заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.
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