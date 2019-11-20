К Украине направляется американский танкер с сжиженным природным газом (СПГ), сообщается в фейсбуке посольства США в Киеве. Накануне судно прибыло в СПГ-терминал Свиноуйсьце (Польша), расположенный в Балтийском море.

США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину

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