Политика

Lenta.ruLenta.ruСША заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.
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с чего всё началось
«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет технологии»,— приводит Bloomberg
 заявление министра, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности.
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