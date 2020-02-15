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Lenta.ruСША заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.
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с чего всё началось
«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет технологии»,— приводит Bloomberg заявление министра, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности.Коммерсантъ14:24
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