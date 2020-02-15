с чего всё началось

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.

Экономика ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.

Футбол «Барселона» обыграла «Хетафе» в 24-м туре Примеры Каталонцы набрали 52 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Примеры, «Хетафе» с 42 баллами занимает третью позицию в чемпионате страны.

Авто В России появился особый Bentley Continental GT В салоне на панели поворотного дисплея разместили фрагмент поршня Blower №1. В Россию кабриолет приехал в каркасном исполнении Dragon Red II, к тому же премиальный автомобиль получил карбоновые элементы и затемненные хромированные элементы.

Общество Лукашенко пригрозил России начать забирать транзитную нефть Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что при недостаточных поставках нефти российской стороной Минск начнет забирать ее из транзитной трубы, передает агентство БелТА.

Космос РКК «Энергия» завершила создание разгонного блока для «Ангары-А5» «После длительных задержек в предыдущие годы в 2019 году была завершена комплексная программа наземной экспериментальной отработки и изготовлен первый летный разгонный блок для «Ангары-А5», который доставлен в ноябре 2019 года на космодром Плесецк», — сообщил он.

Армия и оружие «Сжег 21 самолет»: советский ас рассказал, как сбивал американцев Накануне Дня памяти воинов-интернационалистов корреспондент РИА Новости встретился с одним из них — генерал-майором авиации в отставке Сергеем Крамаренко — и узнал, как показали себя советские асы в боях с американцами.

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