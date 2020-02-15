с чего всё началось

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.

Космос Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.

Биатлон Губерниев назвал Россию неспортивной страной Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.

Армия и оружие Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

Политика МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.

Политика Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

Происшествия Из карантина Боткинской больницы сбежали еще три пациента Возможно в управлении Роспотребнадзора не хотели, чтобы СМИ узнали о побеге еще троих пациентов Боткинской больницы из карантина.