Политика
Lenta.ruСША заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.
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с чего всё началось
Говоря в интервью агентству Блумберг о том, что Россия пытается самостоятельно достроить газопровод и тем самым обойти санкции США, Бруйетт сказал: "Они не смогут".РИА Новости14:11
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На Украине умерла восьмилетняя девочка от преждевременного старения
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Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
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Ограничительные меры против Российской Федерации ничего не изменили.
Космос
Получен детальный снимок неожиданно потускневшей Бетельгейзе
Используя Очень Большой Телескоп (VLT) Европейской южной обсерватории (ESO), астрономы получили изображения поверхности неожиданно потускневшего красного сверхгиганта Бетельгейзе, проживающего на расстоянии более 700 световых лет от Земли в направлении созвездия Орион.
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Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Футбол
Райола: «Погба не был бы против возвращения в „Ювентус“»
Известный футбольный агент Мино Райола ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Ювентус".В Италии Поль чувствует себя как дома.
Политика
Оценены шансы России найти корабль для завершения «Северного потока-2»
Политика
Пушков оценил заявление МИД Британии о словах Путина о «маме и папе»
Российский сенатор Алексей Пушков в Twitter оценил заявление МИД Великобритании о словах Путина о приверженности терминам "мама и папа".
Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Здоровье
Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Биатлон
Губерниев назвал Россию неспортивной страной
Известный комментатор Дмитрий Губрениев в контексте победы Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия) заявил, что не считает Россию спортивной страной.
Армия и оружие
Киев в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек
Министерство обороны Украины в 2020 году планирует призвать на срочную службу 30 тысяч человек, сообщил заместитель главы Минобороны Александр Полищук во время заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Политика
МИД Турции оценил возможность встречи Путина и Эрдогана
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что вопрос необходимости новой встречи российского и турецкого президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет обсуждаться в ходе консультаций в Москве 17 февраля.
Футбол
Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»
«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией».
Гаджеты
Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20
Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Футбол
Клопп сочувствует Гвардьоле и игрокам «Манчестер Сити»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отреагировал на решение УЕФА отстранить «Манчестер Сити» от участие в еврокубках на два сезона.
Политика
Богданов усомнился в необходимости размещения турецких постов в Идлибе
Необходимость существования ряда наблюдательных постов Турции в сирийском Идлибе находится под вопросом, потому что они находятся в тылу сирийской армии, заявил заместитель главы МИД РФ, спецпредставитель российского президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в Берлине
Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате стрельбы в Берлине.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Происшествия
Из карантина Боткинской больницы сбежали еще три пациента
Возможно в управлении Роспотребнадзора не хотели, чтобы СМИ узнали о побеге еще троих пациентов Боткинской больницы из карантина.
Интернет
В Telegram появилась функция для знакомств
Спорт
Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Единоборства
Российский борец Садулаев стал четырехкратным чемпионом Европы
Ранее стало известно, что другой россиянин Курбан Шираев завоевал золото на чемпионате Европы по борьбе.