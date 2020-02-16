с чего всё началось

Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.

Здоровье В России онкологи впервые сохранили почку ребенку при удалении опухоли Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге впервые удалили злокачественную опухоль почки у ребенка, сохранив при этом сам орган, сообщает ТАСС.

Происшествия В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот Полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил ее в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий, сообщила РИА Новости ее адвокат Татьяна Молоканова.

Политика Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Шоу-бизнес Жена Малахова отреагировала на объятия мужа с Орловой Эстрадная певица Ольга Орлова опубликовала снимок с празднования Дня всех влюбленных, на котором запечатлена в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым.

Биатлон Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.

Политика Пушков прокомментировал идею Зеленского провести выборы в Крыму Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с мечтами о полете на Марс идею Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.

Хоккей Буллит Панарина был засчитан правильно Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.

Происшествия В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутск), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина (Красноярск).

Наука Физики реанимировали идею классических временных кристаллов Американские физики под руководством Нормана Яо (Norman Yao) из Калифорнийского университета в Беркли вернулись к идее классических временных кристаллов в контексте дискретного времени.

Здоровье Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.

Политика Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.

Армия и оружие «Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16 Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.