Политика
Lenta.ruСША заявили о неспособности России достроить «Северный поток-2»
Россия не сможет самостоятельно достроить газопровод «Северный поток-2», заявил министр энергетики США Дэн Бруйетт. Его слова приводит агентство Bloomberg. Бруйетт считает, что задержка в строительстве газопровода будет большой, поскольку у России нет технологий, подходящих для завершения работ.
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с чего всё началось
«Это будет очень долгая задержка, потому что у России нет технологии»,— приводит Bloomberg заявление министра, сделанное на Мюнхенской конференции по безопасности.Коммерсантъ14:24
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Здоровье
В России онкологи впервые сохранили почку ребенку при удалении опухоли
Специалисты Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова в Санкт-Петербурге впервые удалили злокачественную опухоль почки у ребенка, сохранив при этом сам орган, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
В Йемене хуситы сообщили, что сбили военный самолет арабской коалиции
Правящие на севере Йемена мятежники из движения «Ансар Алла» заявили, что в пятницу 14 февраля вечером с помощью ракеты земля-воздух был сбит истребитель арабской коалиции в небе северо-западной части Йемена.
Армия и оружие
Первый Бе-200ЧС для нужд ВМФ поднялся в небо
Как отмечают в представительстве Объединенной авиастроительной корпорации, первый Бе-200ЧС - для нужд флота.
Космос
К МКС стартовала ракета-носитель Antares с грузовиком Cygnus
Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала в субботу с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.
Происшествия
В МВД объяснили поступок полицейского, ударившего девушку в живот
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Армия и оружие
Турки продолжили блокировать участок дороги Дамаск — Алеппо в Сирии
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Политика
Захарова рассказала о встрече Лаврова с Помпео в Мюнхене
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров провел краткую встречу со своим американским коллегой Майком Помпео на полях ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.
Шоу-бизнес
Жена Малахова отреагировала на объятия мужа с Орловой
Эстрадная певица Ольга Орлова опубликовала снимок с празднования Дня всех влюбленных, на котором запечатлена в обнимку с телеведущим Андреем Малаховым.
Биатлон
Йоханнес Бё раскритиковал Логинова после его победы на чемпионате мира
Восьмикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё считает, что россиянин Александр Логинов после победы в спринте на ЧМ-2020 поступил неразумно, отказавшись от общения с прессой в микст-зоне.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Политика
Пушков прокомментировал идею Зеленского провести выборы в Крыму
Российский сенатор Алексей Пушков сравнил с мечтами о полете на Марс идею Владимира Зеленского провести выборы в Крыму.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России по присоединению Белоруссии
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Хоккей
Буллит Панарина был засчитан правильно
Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин не нарушал правил при исполнении буллита, и его попытка засчитана правильно.
Политика
Пушков: Евросоюз попал в поставленную для России ловушку
По мнению сенатора, введя санкции против Москвы, Евросоюз попал в собственную ловушку.
Здоровье
Немецкие врачи рассказали, что едят, чтобы оставаться здоровыми
Немецкие врачи во время общения с корреспондентами портала Focus рассказали, что они едят, чтобы оставаться здоровыми и энергичными.
Происшествия
В Красноярском крае осудили строителей космодрома Восточный
В растрате и присвоении государственного имущества обвинялись заместитель начальника главка «Спецстроя» Сергей Батукаев (Иркутск), руководитель проектов Наталья Буланцева (Волгоград), директор ООО «СК Северстрой» Глеб Суховерков (Красноярск) и инженер подразделения по строительству космодрома Восточный Элиза Кучина (Красноярск).
Футбол
Фанаты «Шинника» атаковали на Кипре болельщиков «Урала» и «Факела»
Футбол
Холанд первым в истории Бундеслиги забил 8 голов в 5 стартовых матчах
19-летний норвежец первым в истории чемпионата Германии забил 8 голов в первых 5 матчах.
Наука
Физики реанимировали идею классических временных кристаллов
Американские физики под руководством Нормана Яо (Norman Yao) из Калифорнийского университета в Беркли вернулись к идее классических временных кристаллов в контексте дискретного времени.
Здоровье
Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи
С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.
Политика
Украина, Грузия и Молдавия попросили финансовой поддержки у Евросоюза
Главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали совместное обращение к Еврокомиссии с просьбой оказать финансовую поддержку регионам «Восточного партнерства» в рамках следующей «Многолетней финансовой перспективы» Евросоюза на 2021–2027 годы.
Армия и оружие
«Уникальный» российский самолет попал в ИК-прицел истребителя F-16
Согласно журналу, российский самолет был впервые перехвачен бельгийскими истребителями в феврале над Балтийским морем, а в настоящее время «Черная Жемчужина», ранее использовавшаяся для подготовки экипажей Т-160 и Ту-22М3, используется для транспортировки военных грузов.
Общество
Снегоуборочная техника Владивостока вышла на дороги в срок
На дороги, чтобы облегчить жителям передвижение по городу вывели спецтехнику для уборки снега, сообщают в пресс-службе администрации приморской столицы.
Происшествия
В Китае число жертв коронавируса выросло до 1665 человек
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 68 500 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 57 416 человек (11 272 человека находятся в тяжелом состоянии), 9419 человек выписаны из больниц и 1665 скончались", - говорится в сообщении госкомитета.