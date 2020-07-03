Политика

ПрофильПрофильСША заявили о подготовке саммита G7 с участием России

США готовятся к проведению саммита G7 в расширенном формате с участием еще четырех стран. Об этом рассказал посол Вашингтона в РФ Джон Салливан, в пятницу, 3 июля, передает РБК.
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США предложили обсудить роль России на саммите G7

Взгляд.ру04:24

США обсуждают с Россией детали возможного участия Москвы в саммите G7

РИА Новости04:30

Салливан сообщил об обсуждении США и РФ деталей расширенного саммита G7

Известия04:24

США рассказали о подготовке саммита G7 с участием России

Lenta.ru04:39

США и Россия обсуждают расширенный саммит G7

Газета.Ru04:14

США обсуждают с РФ, в какой роли она может принять участие в G7

РЕН ТВ04:10

США обсуждают с Россией ее роль на расширенном саммите G7

ТАСС03:41
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Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
1K
Музыка

Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада

Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
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Космос

Жители Ростовской области смогут увидеть парад планет

Парадом планет называют астрономическое явление, когда сразу все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд по одну сторону от Солнца.
Батайское время 01:31
64
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
8
Политика

Песков рассказал о будущем глав регионов с низкой явкой на голосовании

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ждет глав тех регионов, которые показали низкую явку на голосовании и невысокий процент одобрения поправок в Конституции.
Московский Комсомолец 05:51
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Армия и оружие

От минометного огня ВСУ поврежден водовод «Горловка-Дзержинск»

КП - Донецк 03:15
Политика

В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
1,4K
Политика

Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
32
Общество

Twitter уберет из программного кода слова master, slave и blacklist

Социальная сеть Twitter намерена убрать слова master, slave, blacklist ("раб", "господин", "черный список"), а также ряд других терминов, которые могут содержать указание на расу или пол или быть оскорбительными для какой-то группы населения, из программного кода, а также исключить их употребление в рабочей практике.
ТАСС 05:50
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Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально

В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com 01 июля в 07:46
70
Общество

Минздрав подтвердил гибель 40 врачей от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сделал официальное заявление, согласно которому в нашей стране от коронавирусной инфекции скончалось 40 врачей.
Live24 05:02
12
Общество

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Краснодарском крае

В Краснодарском крае до 21 июля продлен режим повышенной готовности, соответствующее постановление 2 июля подписал губернатор Вениамин Кондратьев.
Новая Кубань 03:34
15
Политика

ЦИК утвердил итоги по голосованию за поправки в Конституцию России

"По результатам общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, за которые проголосовали более половины граждан РФ, считаются одобренными", — сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
ИА Новороссия 05:25
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Шоу-бизнес

Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович

Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
10
Гаджеты

Дизайн видеокарты RTX 3080 Ti от ASUS впечатляет

NewInform вчера в 11:38
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Общество

В Москве прошла без задержаний несанкционированная акция против принятия поправок

Сотрудники полиции и Росгвардии не стали задерживать участников несанкционированной акции против принятия поправок в Конституцию РФ, которая прошла в среду на Пушкинской площади в центре Москвы.
ТАСС 01 июля в 16:15
7,1K
Футбол

ФК «Оренбург» попросил «Рубин» перенести матч

Оренбург, 3 июля 2020, 11:26 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» обратился к казанскому «Рубину» с просьбой перенести матч 26-го тура чемпионата России.
REGNUM 04:26
Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
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Общество

Расчет отпускных после нерабочих дней для неработающих, работающих и удаленщиков

Если же работник в период действия Указов не освобождался от работы и в табеле учета рабочего времени у него указаны рабочие дни, то этот период и суммы выплат за него учитываются при исчислении среднего заработка.
ИА Клерк.Ру вчера в 00:58
1
Общество

Суд взыскал с Навального и Соболь 8 млн руб. по иску управления МВД

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн руб. в пользу столичной полиции из-за привлечения дополнительных средств и сил на несанкционированной акции в Москве, состоявшейся 3 августа 2019 года.
РБК 05:52
30
Происшествия

Суд отменил приговор бывшему аудитору госконтрактов Минобороны Куксину

Мосгорсуд отменил приговор Кузьминского суда Москвы, который в конце декабря приговорил к 10 годам заключения бывшего директора департамента аудита госконтрактов Минобороны РФ Максима Куксина за взятку в размере более 11 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.
РИА Новости вчера в 13:26
11
Наука

В США ученые раскрыли секрет полета украшенных древесных змей

Новые знания помогут ученым в создании роботов «под пресмыкающихся».
Evo-rus.com 01 июля в 03:13
6
Происшествия

В Югре председателя общества инвалидов уличили в хищении 45 млн рублей

Следствие считает, что 62-летний председатель общества инвалидов с января 2017-го по апрель 2020 года похитил 45 млн рублей, которые были выделены предприятиями «Газпромнефть-Хантос» и «РН-Юганскнефтегаз» на трудоустройство и выплаты людям с ограниченными возможностями.
REGNUM 05:51
1
Общество

Прокурор запросила шесть лет для псковской журналистки Прокопьевой

РИА Новости 05:13
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Авто

Hyundai построит в РФ завод по производству двигателей

Крупнейший автоконцерн Hyundai готовится к открытию в России своего первого завода по производству современных двигателей.
Лезги газет 01:43
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Общество

Число россиян с ожирением выросло на 15,8%

Московский Комсомолец 06:16
5
Футбол

Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Фиорентине»

24-летний футболист может продолжить карьеру в "Фиорентине".
Вести.Ru 06:13
Политика

Посол США объяснил отсутствие СССР в твите о победителях над нацизмом

Посол США в России Джон Салливан объяснил, что отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома в Twitter о победе над нацизмом не было направлено на переписывание истории и попытки принизить роль советских войск.
ТАСС 05:06
40
Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

Москва, 3 июля 2020, 10:05 — REGNUM Росавиация продлила запрет на международное авиасообщение до 1 августа 2020 года, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
REGNUM 03:05
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Джон Салливан
Американский государственный и политический деятель. Посол Соединённых Штатов Америки в Российской Федерации. В прошлом - заместитель Государственного секретаря США с 24 мая 2017 года по декабрь 2019 года.
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