Коронавирус

BFM.ruBFM.ruСША заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.
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"В продолжение телефонного разговора между президентом Трампом и президентом Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были переданы 1 апреля Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям в Нью-Йорке", — приводятся ее слова на сайте
 государственного департамента.
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