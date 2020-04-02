с чего всё началось

«США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, в том числе дыхательные аппараты и средства индивидуальной защиты, которые были получены 1 апреля в Нью-Йорке», — говорится в сообщении.

США заявили о покупке доставленной из России гуманитарной помощи

Политика Песков: оперштаб докладывает, что медоборудования в России хватает Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции докладывает, что медицинского оборудования для врачей в России хватает, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Общество Путин провёл совещание с правительством по коронавирусу Президент России Владимир Путин провёл совещание с правительством по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране в дистанционном режиме.

Происшествия У роженицы из Барнаула обнаружен коронавирус Первый случай заражения коронавирусом в Алтайском крае был выявлен в минувшее воскресенье у жительницы Барнаула, прилетевшей из Доминиканы.

Происшествия Умер историк Сергей Колтырин, соратник Юрия Дмитриева Колтырина приговорили к девяти годам колонии по обвинению в педофилии. 24 марта историка освободили от наказания из-за состояния здоровья.

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Общество ВЦИОМ: Две трети россиян самоизолировались из-за коронавируса Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) фиксирует, что граждане России стали беспокоиться из-за распространения в стране COVID-2019 и начали принимать меры.

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Политика Мишустин призвал не затягивать с подготовкой подзаконных актов Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмину нельзя затягивать с принятием подзаконных актов, чтобы законы в связи с распространением коронавируса работали немедленно.