Политика

КоммерсантъКоммерсантъСША заявили о срыве проекта «Северный поток-2»

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Он дал понять, что Вашингтон будет продолжать противостоять проекту.
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Министр энергетики США Дэн Бруйетт, отвечая на полях Мюнхенской конференции по безопасности на вопрос о попытках Москвы обойти американские санкции в отношении трубоукладчиков «Северный поток — 2», заявил, что Россия не сможет достроить его самостоятельно ввиду отсутствия у «Газпрома» необходимых технологий, передает Bloomberg
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