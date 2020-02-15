с чего всё началось

Министр энергетики США Дэн Бруйетт выразил уверенность, что Россия не сможет завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. Он дал понять, что Вашингтон будет продолжать противостоять проекту.

Авто Bentley Mulliner Bacalar станет самой дорогой моделью марки По слухам, гранд-турер с открытым кокпитом выйдет тиражом всего 12 экземпляров по цене более 1,5 миллиона фунтов стерлингов каждый (122,5 миллиона рублей), что сделает его самым дорогим новым автомобилем Bentley.

Шоу-бизнес Возлюбленная Тимати впервые показала лицо маленького сына Возлюбленная рэпера Анастасия Решетова 16 октября 2019 года подарила ему сына Ратмира. Модель часто делится моментами из жизни малыша.

Общество ВОЗ не берется прогнозировать развитие эпидемии Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о невозможности спрогнозировать, в каком направлении будет развиваться эпидемия, вызванная коронавирусом COVID-19.

Культура Восьмилетняя звезда украинского «Голоса» покорила русскую версию шоу Сообщается, что предыдущие прослушивания юная звезда почему-то не прошла и родители отвезли ее в Киев, где жюри сразу обратило внимание на талантливую девочку.

Здоровье Мишустин призвал снять ограничения на закупки иностранных лекарств Что же касается отмены ограничений на импорт лекарств, то речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Космос Астроном оценил опасность приближающегося к Земле астероида Каждый год порядка 40 астероидов диаметром до сотни метров оказываются на меньшем расстоянии от Земли, чем Луна, цитирует Шустова РИА Новости.

Наука Ради борьбы с глобальным потеплением изменят высоту полетов самолетов Благодаря изменению высоты полетов лайнеров вклад инверсионных следов в глобальное потепление уменьшится на 91%, а всей авиации в целом – на 56%, подчеркнули климатологи.

Здоровье Из поликлиник в России исчезнут стоматологи и психологи С 15 февраля в России начнут действовать утвержденные Минздравом поправки в Положение об организации первичной медико-санитарной помощи, согласно которым в структуре российских поликлиник появятся терапевтические, процедурные и диагностические отделения, но исчезнут кабинеты стоматологии.

Политика Пушков оценил реакцию британцев на слова Путина Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя реакцию Министерства иностранных дел Великобритании на слова президента РФ Владимира Путина о приверженности понятиям "мама" и "папа", заявил, что пафос заявления ведомства не вполне понятен.

Политика Норвегия ответила отказом на предложение Лаврова по Шпицбергену Министерство иностранных дел Норвегии ответило на письмо главы МИД России Сергея Лаврова с предложением провести консультации по Шпицбергену.