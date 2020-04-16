Армия и оружие
КоммерсантъСША заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.
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с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.Daily Storm00:01
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Взгляд.ру 00:52
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Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 15:04
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ТВ-Енисей вчера в 09:28
Политика
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РИА Новости 14 апреля в 14:45
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SM News 13 апреля в 10:33
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Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков
ТВ Центр вчера в 03:57
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Life.ru вчера в 17:40
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РИА Новости вчера в 23:05
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В кузбасском городе готовятся ввести пропускной режим
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РБК вчера в 17:00
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
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РЕН ТВ 14 апреля в 10:58