с чего всё началось

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить из строя космические аппараты на околоземной орбите.

Здоровье Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.

Общество Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным. 173

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 19

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,5K

Здоровье В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко. 5

Здоровье Инфекционист оценил возможность повторного заражения коронавирусом Возможность повторного заражения новой коронавирусной инфекцией существует, отметил главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Армия и оружие Группа боевиков, которых готовили на базе США, сдалась сирийской армии Двадцать семь боевиков, сдавшихся сирийским военным, сообщили, что прошли подготовку на американской военной базе в районе лагеря "Рукбан", заявил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев. 153

Общество В Красноярском крае запускают систему электронных пропусков Уже на этой неделе в Красноярске начнется тестирование системы электронных пропусков — это сообщил министр цифрового развития и связи края Николай Распопин. 39

Политика Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times. 393

Культура Астраханский драмтеатр приглашает зрителей на онлайн-спектакли 19 апреля в 18 часов на сайте Астраханского драматического театра в рубрике «Спектакли онлайн» состоится трансляция постановки «Анна Каренина».

Экономика Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики. 3,3K

Общество С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям. 8

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). 370

Общество В кузбасском городе готовятся ввести пропускной режим Владимир Чернов отметил, что такой режим будет введён при ЧС или при выявлении коронавирусной инфекции на территории города. 2

Здоровье Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты Созданная для развития Национальной технологической инициативы АНО «Платформа НТИ» направила первому вице-премьеру Андрею Белоусову предложение о поддержке 25 решений для борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией. 2

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 30

Авто Новый Renault Sandero Stepway впервые показали на изображениях Накануне зарубежные дизайнеры представили рендерные изображения нового Renault Sandero Stepway, взяв за основу снимки фотошпионов, которым удалось запечатлеть автомобиль во во время тестов.

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах. 4,3K