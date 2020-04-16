Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъСША заявили об испытании Россией противоспутникового оружия

Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
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США утверждают, что Россия испытала противоспутниковую ракету

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В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков

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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Происшествия

В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом

Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
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Здоровье

В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом

Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
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Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Общество

Моряков с авианосца «Шарль де Голль» поместили на карантин

НТВ вчера в 14:56
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
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Космос

Зонд BepiColombo сфотографировал Землю с высоты 12700 км

Британский космический аппарат BepiColombo сделал несколько фотографий Земли, когда пролетал мимо нашей планеты на пути к Меркурию.
МИР 24 вчера в 04:06
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Общество

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом

В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Происшествия

СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»

Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
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Политика

Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru вчера в 17:07
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Единоборства

Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри

Sport.ru вчера в 15:59
Политика

Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении

Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Версия-Саратов вчера в 15:17
Политика

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму

ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
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Футбол

Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
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В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»

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Общество

В России участились кражи продуктов

Омск, 16 апреля 2020, 05:48 — REGNUM Грабежи и разбойные нападения с целью хищения продуктов питания участились в России с начала апреля, в период самоизоляции, передают 16 апреля «Известия» со ссылкой на доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александра Теохарова.
REGNUM вчера в 22:48
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Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
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Футбол

ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ

"Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.
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Общество

Полиция США призвала граждан не бегать в карантин за почтой без штанов

Не бегать в карантин за почтой без штанов призвала граждан полиция американского города Танитаун в штате Мэриленд.
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Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест

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Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю

Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
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Общество

В Якутии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом

В Якутии подтвержден новый случая заболеванием коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:12
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах

Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
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Наука

Собак признали возможным переносчиком коронавируса

Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости вчера в 18:08
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Общество

Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса

Live24 вчера в 07:18
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