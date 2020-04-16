Армия и оружие
КоммерсантъСША заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Общество
Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропусков
ТВ Центр вчера в 03:57
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM вчера в 23:20
Здоровье
В Приморье выделили три очага заражения коронавирусом
Три очага заражения коронавирусом выделено в Приморье - Михайловский район, село Подъяпольское и внутрибольничные случаи, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора края Олега Кожемяко.
РИА Новости вчера в 23:42
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Моряков с авианосца «Шарль де Голль» поместили на карантин
НТВ вчера в 14:56
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Космос
Зонд BepiColombo сфотографировал Землю с высоты 12700 км
Британский космический аппарат BepiColombo сделал несколько фотографий Земли, когда пролетал мимо нашей планеты на пути к Меркурию.
МИР 24 вчера в 04:06
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 15:51
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Происшествия
СК завершил дело о крушении Superjet в «Шереметьево»
Расследование дела о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в «Шереметьево» в мае 2019 года завершено, говорится в сообщении Следственного комитета.
BFM.ru вчера в 07:25
Политика
Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США школьниками
Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп в махинациях с застрявшими в США российскими школьниками.
Lenta.ru вчера в 17:07
Единоборства
Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри
Sport.ru вчера в 15:59
Политика
Министр транспорта Саратовской области написал заявление об увольнении
Министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области Николай Чуриков написал заявление об увольнении по собственному желанию.
Версия-Саратов вчера в 15:17
Политика
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму
ФСБ обезвредила украинскую шпионско-диверсионную группу в Крыму Сотрудники ФСБ задержали гражданина Украины и российскую военнослужащую.
Коммерсантъ вчера в 11:37
Футбол
Глушаков рассказал о драке с Широковым на Евро-2016
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, что во время чемпионата Европы по футболу — 2016 у него был конфликт с партнёром по команде Романом Широковым.
RT на русском вчера в 14:46
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском вчера в 07:23
Общество
В России участились кражи продуктов
Омск, 16 апреля 2020, 05:48 — REGNUM Грабежи и разбойные нападения с целью хищения продуктов питания участились в России с начала апреля, в период самоизоляции, передают 16 апреля «Известия» со ссылкой на доцента кафедры криминологии и профилактики преступлений Омской академии МВД России Александра Теохарова.
REGNUM вчера в 22:48
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Футбол
ФК «Армавир» снялся с первенства ФНЛ
"Армавир" проводил свой второй сезон в ФНЛ, на момент приостановки чемпионата клуб с 30 очками в 27 матчах занимал 12-е место в турнирной таблице.
ТАСС Спорт вчера в 03:59
Общество
Полиция США призвала граждан не бегать в карантин за почтой без штанов
Не бегать в карантин за почтой без штанов призвала граждан полиция американского города Танитаун в штате Мэриленд.
РЕН ТВ вчера в 22:32
Кино
Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест
Фильм Про вчера в 12:32
Игры
Создатели GTA больше не работают по 100 часов в неделю
Напомним, что Rockstar Games оказалась в центре скандала после того, как соучредитель компании Дэн Хаузер заявил в октябре 2018 года журналистам, что разработчики Red Dead Redemption 2 работают по 100 часов в неделю, доделывая игру.
ИА Красная Весна вчера в 13:56
Общество
В Якутии подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом
В Якутии подтвержден новый случая заболеванием коронавирусом.
Аргументы и Факты - Якутия вчера в 22:12
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
Переход коронавируса SARS-CoV-2 от летучих мышей к человеку мог произойти благодаря бродячим собакам, к такому выводу пришли ученые из университета Оттавы в Канаде.
РИА Новости вчера в 18:08
Общество
Одних животных другим скормит зоопарк из-за коронавируса
Live24 вчера в 07:18