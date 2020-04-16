Армия и оружие
КоммерсантъСША заявили об испытании Россией противоспутникового оружия
Согласно заявлению космического командования США, Россия провела испытание системы противоспутникового вооружения, которая могла бы выводить космические аппараты в околоземной орбите.
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Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
Общественное телевидение России 13:37
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:53
Политика
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения
Дональд Трамп лишил денег Всемирную организацию здравоохранения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перестанет получать финансирование от крупнейшего донора — США.
Коммерсантъ 05:00
Общество
Соловьев не принял вызов Уткина на рэп-батл
Телеведущий Владимир Соловьев отказался участвовать в рэп-батле с блогером Василием Уткиным и назвал его "больным человеком".
Газета.Ru 06:21
Общество
В Китае выявили 46 случаев заражения коронавирусом за сутки
В Китае выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки. Один пациент с коронавирусом скончался.
RT на русском вчера в 21:28
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
Москва, 15 апреля 2020, 15:18 — REGNUM Нулевым российским пациентом с выявленным коронавирусом был мужчина средних лет, прилетевший в Москву из Милана.
REGNUM 08:18
Киберспорт
Virtus.pro победила VP.Prodigy на Epic Prime League
Cyber.sports.ru 13:56
Кино
Зрители сериала «Зулейха открывает глаза» поспорили об истории
Первые зрители сериала «Зулейха открывает глаза» раскритиковали фильм за историческую недостоверность.
Культуромания 12:00
Общество
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия 22:15
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Общество
Глава Кузбасса ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса запретил покидать область за исключением обращения за экстренной медицинской помощью, а также ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов.
РИА Новости вчера в 08:17
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в четверг у берегов Индонезии. Об этом сообщила Геологическая служба США.
ТАСС 21:16
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor 21:56
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на онлайн-совещании с представителями бизнеса заявил, что в связи с пандемией ситуация в некоторых отраслях «напоминает коллапс, то есть просто ничего нет».
РБК 13:09
Здоровье
Меры властей Швеции по борьбе с коронавирусом раскритиковали ученые
По мнению специалистов, дальнейшее следование проложенному шведскими властями курсу может довести смертность от коронавируса в Швеции до уровня Италии.
REGNUM вчера в 07:17
Армия и оружие
В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU 07:15
Общество
Fox News: первый пациент с COVID-19 работал в лаборатории в Ухане
Американский телеканал Fox News со ссылкой на источники утверждает, что первый пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.
РИА Новости 19:55
Культура
Продюсер об именах в сериале «Зулейха открывает глаза»: Все совпадения случайны
Татар-информ 10:38
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия 17:10
Армия и оружие
Россия сопровождает вошедший в Черное море американский эсминец
Российский взял на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец USS Porter, сообщает РИА новости со ссылкой на национальный центр управления обороной России.
РЕН ТВ 13 апреля в 14:22
Единоборства
Уайлдер не признаёт чемпионство Фьюри
Sport.ru 15:59
Игры
Sony раздаст трилогию Uncharted и Journey всем владельцам PS4
В Китае и Германии, правда, Uncharted заменит Knack 2.
Игромания.ру вчера в 12:07
Происшествия
В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК 11:58
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:35
Общество
180 тысяч заявок на пособия по безработице подали россияне за неделю
К сервису подключены почти 100 тысяч организаций, где работают 12 млн человек - более 20% всех официально работающих в России.
Новые Известия 12:38
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36