с чего всё началось

Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд, передает CNBC. По его словам, тест — «еще один пример того, что угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, серьезны и растут».

США заявили об испытании Россией ракеты против спутников

Происшествия Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

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Происшествия В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом Три пациента с коронавирусом скончались за сутки в Дагестане, среди них беременная женщина, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник. 6

Общество Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин подписал новые поручения по борьбе с COVID-19. Документ опубликован на сайте Кремля.

Происшествия В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву. 42

Энергетика Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80% Экспортная пошлина на нефть из России составит с 1 мая $6,8 за тонну, сообщает Минфин. Это минимальная ставка пошлины с начала 2000-х годов. 2

Авто Volvo ограничила скорость новых автомобилей Кроме непосредственного ограничения максимальной скорости у новых автомобилей, Volvo планирует внедрить еще две технологии – интеллектуальное управление скоростью в соответствии с дорожными условиями и систему «геозоны», которая сможет автоматически замедлять машину рядом с больницами и школами. 3

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Происшествия Подмосковный суд арестовал полковника Росгвардии за вымогательство Истринский городской суд Московской области в четверг арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. 84

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 870

Здоровье В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.

Происшествия Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области. 9

Экономика Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые. 217

Здоровье В Саратовской области коронавирусом заразились 5 медработников Шувалов заявил, что все медики заразись "в быту" контактными способом: "Нет ни одного медработника, который бы заразился в результате оказания помощи больным с коронавирусом". 3

Общество В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом За минувшие сутки в России зафиксировано 3448 новых случаев заражения коронавирусом и общее количество инфицированных достигло 27 938 человек. 384