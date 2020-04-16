Армия и оружие

Lenta.ruLenta.ruСША заявили об испытании Россией ракеты против спутников

Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд, передает CNBC. По его словам, тест — «еще один пример того, что угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, серьезны и растут».
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«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится
 в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.
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