Армия и оружие
Lenta.ruСША заявили об испытании Россией ракеты против спутников
Россия провела испытание ракеты, которая может сбивать спутники с орбиты. Об этом заявил глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд, передает CNBC. По его словам, тест — «еще один пример того, что угрозы космическим системам американцев и их союзников реальны, серьезны и растут».
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с чего всё началось
«Российское испытание DA-ASAT [противоспутниковых ракет прямого перехвата] представляет собой еще один пример того, что угрозы американским и смежным космическим системам реальны, серьезны и растут», — говорится в заявлении Джона Реймонда, опубликованном на сайте Космического командования США.Daily Storm00:01
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